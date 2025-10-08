Assam Cricket Association announced team for CK Nayudu Trophy

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Cricket Association (ACA) announced its squad for the first three matches of the Col. C.K. Nayudu Trophy, which will kick off on October 16. Jay Borah will lead the side and Rajesh Prasad will be his deputy.
Assam U-23 Team: Jay Borah (Captain), Rajesh Prasad (Vice-Captain), Kabir Hasan Deshmukh, Diwiz Pathak, Mayukh Hazarika, Rohan Hazarika, Saurav Mousum Dihingia, Rajveer Singh, Himashu Saraswat, Anurag Phukan, Harsh Kumar, Saurav Dey, Nishant Singhania, Rohit Sen (W.K), Roshan Tapno (Wicketkeeper).
Support Staff: Head Coach – Pradip Kasliwal; Coach – Dhiraj Goswami.
