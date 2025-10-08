Denish Das to lead Assam in Ranji Trophy
Our Sports Reporter
GUWAHATI,: Middle-order batter Denish Das has been named captain of the Assam team for their opening fixture in the upcoming Ranji Trophy, scheduled to begin on October 15. The Assam Cricket Association today announced a 15-member squad for the opening game of the season. Wicketkeeper-batter Sumit Ghadigaonkar has been appointed as the vice-captain. Assam will take on Gujarat in their first match, which will be played away from home.
Assam squad for Ranji Trophy opener: Denish Das (Captain), Sumit Ghadigaonkar (Vice-Captain & W.K), Sib Sankar Roy, Sarupam Purkayastha, Riyan Parag, Pradyun Saikia, Rahul Singh, Avinav Choudhury, Akash Sengupta, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Ayushman Malakar, Bhargab Pratim Lahkar, Darshan Rajbangshi, Abhishek Thakuri (W.K). Support Staff: Head Coach – Noel David; Coach – Rajib Rajbangshi.
