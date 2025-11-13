Local Sports

Assam Names Team for Initial C.B. Trophy Clashes in November

Assam Cricket Association named its squad for the first three C.B. Trophy games to be held in Bengal, Goa, and Chandigarh from Nov 16.
GUWAHATI: Assam Cricket Association announced its squad for the first three games of the C.B. Trophy, scheduled to be held in Bengal, Goa and Chandigarh from November 16.

Squad: Dyutimoy Nath (Captain), Tushar Rudra Borah (WK), Alham Wahid, Amit Choudhury, Manish Mahato, Mohit Thakur, Prithvi Raj Kashyap, Prabal Kalita (WK), Ranjan Bikash Das, Dipankar Paul, Barun Jyoti Malakar, Zeeshan Armand Zuffri, Darmiyan Rasul, Mohibul Islam, Moksod Uddin.

Support Staff: Head Coach -Subhrajit Saikia; Coach Cum Manager - Salil Sinha.

