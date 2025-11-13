Sumit Ghadigaonkar named captain of Assam Ranji team

Our Sports Reporter
GUWAHATI: The Assam Cricket Association on Wednesday announced the State squad for their upcoming Ranji Trophy match against Bengal, with Sumit Ghadigaonkar appointed as the new captain. Assam had played their first four matches of the season under Denish Das. The next fixture will be held in Kolkata from November 16.
The squad: Sumit Ghadigaonkar (Captain), Sarupam Purkayastha, Sib Sankar Roy, Denish Das, Rituraj Biswas, Pradyun Saikia, Rohit Singh, Avinav Choudhury, Abdul Ajij Kuraishi, Muktar Hussain, Rishav Das, Ayushman Malakar, Bhargab Pratim Lahkar, Darshan Rajbangshi, Abhishek Thakuri.
