Assam Win against Tripura in Womens’ U-19 T20 Trophy at Nagpur

Our Sports reporter
GUWAHATI: Assam defeated Tripura by 7 wickets in the Womens’ U-19 T20 Trophy at Nagpur on Sunday. Invited to bat, Tripura scored 94-4 in their 20 overs. Assam took 15.5 overs to reach the target losing three wickets.
Brief score: Tripura 94/4 (20 overs), Anjel Paul 29, Anuska Shil 28 no, Rima Pegu 1/7, Khusi Kumari 1/12; Assam 95/3 (15.5 overs), Khusi Kumari 44 no, Riya Poudel 31no, Parmita Chakraborty 2/12.
Also Read: Assam fall short in semis, loses to Delhi in BCCI Women’s U-23 T20 Trophy