Local Sports
Assam's Bornil Akash Changmai Clinches Bronze at Junior National Badminton Championship
Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam shuttler Bornil Akash Changmai bagged bronze medal in the Junior National badmintion championship in arunachal Pradesh on Monday. In the semi final he lost to Suryakesh Raut of Uttarakhand 17-21, 8-21.
