Assam's Bornil Akash Changmai Clinches Bronze at Junior National Badminton Championship

Assam shuttler Bornil Akash Changmai won bronze at the Junior National Badminton Championship, losing to Uttarakhand’s Suryakesh Raut in the semifinals.
GUWAHATI: Assam shuttler Bornil Akash Changmai bagged bronze medal in the Junior National badmintion championship in arunachal Pradesh on Monday. In the semi final he lost to Suryakesh Raut of Uttarakhand 17-21, 8-21.

