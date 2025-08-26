National Sub Junior Girls Football C'ship: Manipur, Bihar storm into semis

OUR CORRESPONDENT
JORHAT: Manipur from Group B and Bihar from group D stormed into the semifinals of the National Sub Junior Girls Football championship (Tier 1).
Bihar girls beat Karnataka by 2-0 goals at Bapuji stadium, Mariani while Manipur girls beat Delhi by 2-0 at Jorhat stadium. Manipur stormed into the semifinal as a group champion from group B. Moreover, match between Punjab and Madhya Pradesh ended in a 2-2 draw. Hosts Assam girls beat Tamil Nadu by 4-1 at Jorhat stadium in the evening session.
Also Read: Asian Shooting C’ship: Neeru Dhanda’s double gold sees India’s tally reach 50 medals
Also Watch: