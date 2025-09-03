Riyan Parag to Lead Assam Seniors in KSCA Tournament

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Cricket Association on Tuesday announced Assam Senior Men’s Team for the KSCA Dr. (Capt.) K. Thimmappiah Memorial Cricket Tournament. The competition will begin on September 4 in Bengaluru. The 20-member Assam squad will be captained by Riyan Parag and the team will face Mumbai, Karnataka, and Gujarat in the league stage.
Senior Men’s Squad: Riyan Parag (Captain), Parvej Musaraf, Rishav Das, Denish Das, Swarupam Purkayastha, Sibsankar Roy, Subham Mandal, Sumit Ghadigaonkar (W.K.), Anurag Talukdar (W.K.), Abhishek Thakuri (W.K.), Mukhtar Hussain, Mrinmoy Dutta, Akash Sengupta, Ayushman Malakar, Dipjyoti Saikia, Rahul Singh, Rohit Singh, Avinav Choudhury, Bhargab Pratim Lahkar and Amlanjyoti Das. Support Staff: Head Coach: Noel David. Coach cum Manager: Rajib Rajbangshi.
