Senior Women’s Friendly Cricket Series: Assam squad against Namibia announced

GUWAHATI: Assam Cricket Association announced the State Women’s team for the t Namibia Senior Women’s Friendly Cricket Series, The two-match series will begin on Saturday.
The series will feature two one-day matches. The 1st match will be played at MSA Stadium, Mangaldai followed by the second match at the ACA Cricket Academy Ground, Fulung in North Guwahati.
Team: Uma Chetry (captain, wicketkeeper), Jintimani Kalita (vice captain), Monikha Das, Rashmi Dey, Gayatri Gurung, Khushi Sharma, Urmila Chetterjee, Nirupama Baro, Florina Taye, Amontika Munda, Priyanka Baruah, Priyanka Kalita, Rima Pegu, Shivani Bishnoi, Kaku Barman,Khusi Kumari, Sneha Sinha, Gritickha Saikia.
Head coach- Chetan B. Dhingra; coach- Ashok Talukdar; coach cum manager- Chanekya Sarma.
