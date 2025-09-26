Sports

Tanvi Patri, Bornil Changmai To Lead Indian Squad In Badminton Asia U-17, U-15 Championships

Bornil Changmai to represent India in boys U-17 category at Asian Badminton Championships in Chengdu, China, starting October 21.
Tanvi Patri
Published on

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Assam shuttlers Bornil Changmai selected in the Indian squad for the forthcoming Asian U-15 and U-17 Championships scheduled to be held in Chengdu in China from October 21. Changmai will compete in the boys U-17 categories.

India’s 36-Member Squad for the Badminton Asia U17 & U-15 Championships:

U-15: Boys singles: Pushkar Sai, Wazir Singh, Prabhu Dhyani, Dhakshan SL Girls singles: Anvi Rathore, Shaina Manimuthu, Sharayu Ranjane, Hamsini Chandram

Boys doubles: Swayamdyuti Ghosh/Shaurya Singh Rana, Vivaan Bisht/Chinmay Krishna Nimmagadda. Girls doubles: Sharayu Ranjane/Soyara Shelar, Vibhava KR/Raksha N

Mixed doubles: Hemanth Sri Sammetla/Sharayu Ranjane, Arjun A/Nayonika A.

U-17:  Boys singles: Bornil Akash Changmai, Jagsher Singh Khangurra, Hardik Divyash, Nishchal Chand. Girls singles: Tanvi Patri, Shantipriya Hazarika, Lakshya Rajesh, Diksha SR. Boys doubles: Charan Ram Thippana/Hari Krishna Veeram Reddy, Pavan S/Punith S. Girls doubles: Deepak Raj Aditi/P Vriddhi, Aikya Shetty/Suhina. Mixed doubles: Punith S/D Aditi, Jangjeet Singh Kajla/Jananika R. 

Also Read: Ashwin signs deal with Sydney Thunder

Also Watch:

Tanvi Patri
Bornil Changmai

Top News

No stories found.
The Sentinel - of this Land, for its People
www.sentinelassam.com