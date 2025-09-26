Tanvi Patri, Bornil Changmai To Lead Indian Squad In Badminton Asia U-17, U-15 Championships

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam shuttlers Bornil Changmai selected in the Indian squad for the forthcoming Asian U-15 and U-17 Championships scheduled to be held in Chengdu in China from October 21. Changmai will compete in the boys U-17 categories.
India’s 36-Member Squad for the Badminton Asia U17 & U-15 Championships:
U-15: Boys singles: Pushkar Sai, Wazir Singh, Prabhu Dhyani, Dhakshan SL Girls singles: Anvi Rathore, Shaina Manimuthu, Sharayu Ranjane, Hamsini Chandram
Boys doubles: Swayamdyuti Ghosh/Shaurya Singh Rana, Vivaan Bisht/Chinmay Krishna Nimmagadda. Girls doubles: Sharayu Ranjane/Soyara Shelar, Vibhava KR/Raksha N
Mixed doubles: Hemanth Sri Sammetla/Sharayu Ranjane, Arjun A/Nayonika A.
U-17: Boys singles: Bornil Akash Changmai, Jagsher Singh Khangurra, Hardik Divyash, Nishchal Chand. Girls singles: Tanvi Patri, Shantipriya Hazarika, Lakshya Rajesh, Diksha SR. Boys doubles: Charan Ram Thippana/Hari Krishna Veeram Reddy, Pavan S/Punith S. Girls doubles: Deepak Raj Aditi/P Vriddhi, Aikya Shetty/Suhina. Mixed doubles: Punith S/D Aditi, Jangjeet Singh Kajla/Jananika R.
Also Read: Ashwin signs deal with Sydney Thunder
Also Watch: