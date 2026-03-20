Congress Releases Third Candidate List for Assam Assembly Election 2026 With 22 Names

The Indian National Congress has announced its third list of candidates for the Assam Legislative Assembly Elections 2026, fielding nominees across 22 constituencies spanning the Bodoland belt, Brahmaputra Valley, and Barak Valley.
Guwahati: The Indian National Congress on Thursday released its third list of candidates for the upcoming Assam Legislative Assembly Elections 2026, naming nominees for 22 constituencies spread across multiple regions of the state.

The party has named the following candidates for their respective constituencies:

  • Manik Ch. Brahma — Kokrajhar (ST)

  • Sapali Marak — Baokhungri

  • Md Ashraful Islam Sheikh — Parbatjhora

  • Baby Begum — Dhubri

  • Aftab Uddin Mollah — Jaleshwar

  • Pradip Sarkar — Abhayapuri

  • Matilal Narzary — Sidli-Chirang (ST)

  • Abdur Rahim Ahmed — Chenga

  • Jakir Hussain Sikdar — Pakabetbari

  • Jagadish Madahi — Baksa (ST)

  • Rafie Daimary — Tamulpur (ST)

  • Soren Daimari — Udalguri (ST)

  • Dr Asif Mohamad Nazar — Laharighat

  • Dr Durlav Chamua — Nagaon-Batadraba

  • Sunil Chetry — Naduar

  • Jayanta Khaund — Rongonadi

  • Ghana Buragohain — Lakhimpur

  • Ananda Narah — Dhakuakhana (ST)

  • Sibanath Chetia — Makum

  • Roselina Tirkey — Khumtai

  • Sanjeeb Teron — Howraghat (ST)

  • Zubair Anam Mazumder — Algapur-Katlicherra

Indian National Congress
Assam Legislative Assembly Elections

