Congress Releases Third Candidate List for Assam Assembly Election 2026 With 22 Names

Guwahati: The Indian National Congress on Thursday released its third list of candidates for the upcoming Assam Legislative Assembly Elections 2026, naming nominees for 22 constituencies spread across multiple regions of the state.
The party has named the following candidates for their respective constituencies:
Manik Ch. Brahma — Kokrajhar (ST)
Sapali Marak — Baokhungri
Md Ashraful Islam Sheikh — Parbatjhora
Baby Begum — Dhubri
Aftab Uddin Mollah — Jaleshwar
Pradip Sarkar — Abhayapuri
Matilal Narzary — Sidli-Chirang (ST)
Abdur Rahim Ahmed — Chenga
Jakir Hussain Sikdar — Pakabetbari
Jagadish Madahi — Baksa (ST)
Rafie Daimary — Tamulpur (ST)
Soren Daimari — Udalguri (ST)
Dr Asif Mohamad Nazar — Laharighat
Dr Durlav Chamua — Nagaon-Batadraba
Sunil Chetry — Naduar
Jayanta Khaund — Rongonadi
Ghana Buragohain — Lakhimpur
Ananda Narah — Dhakuakhana (ST)
Sibanath Chetia — Makum
Roselina Tirkey — Khumtai
Sanjeeb Teron — Howraghat (ST)
Zubair Anam Mazumder — Algapur-Katlicherra