“Lachit—The Warrior” Released on the Birth Anniversary of Bir Lachit Borphukan

Guwahati: On the solemn and inspiring occasion of the birth anniversary of Bir Lachit Borphukan, the legendary Assamese Military General and eternal symbol of Assamese courage, discipline, and patriotism, the acclaimed animated documentary “Lachit – The Warrior” has been formally released to the public on all Social Media Platforms of Pi Media. Lachit – The Warrior has achieved remarkable global recognition, securing best documentary, best animated film and screenings at 50 prestigious international film festivals, including the 54th International Film Festival of India (IFFI), Goa, the New York Lift-Off Film Festival, the Milan Short Film Festival, the Newborn Short Film Festival Berlin, and the globally renowned Cannes – Marché du Film, among several others.
The film has also earned an extraordinary number of accolades, which includes:
Best Documentary Award: 19
Best Animated Short Film Award: 5
Best Short Film: 1
Award of Excellence: 1
Award of Appreciation: 1
Spl./Hon’ble Mention: 3
Screened: 20
Written & Directed by Dr. Parthasarathi Mahanta, Lachit – The Warrior brings together a distinguished creative team, including producers Mina Mahanta and Indrani Baruah, narration by Dr. Amarjyoti Choudhury, music by Rupam Talukdar, storyboard and illustration by Hrishikesh Bora, animation by Ratul Dutta and Hrishikesh Bora, VFX and composition by Ratul Dutta, subtitles by Dr. Jovial Kalita, sound design by Devajit Gayan, and creative direction by Anupam Mahanta. The release of Lachit – The Warrior on this auspicious day is a heartfelt homage to the commander whose immortal words and unmatched sacrifice continue to echo across history. The creators hope the film will inspire young minds and strengthen the spirit of cultural pride among all Assamese people.
Watch here:
• Facebook: https://www.facebook.com/share/1FM9afJoXG/
• Instagram: pimediaproduction
• YouTube: @Pi_MediaAS