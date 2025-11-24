Top Headlines

“Lachit—The Warrior” Released on the Birth Anniversary of Bir Lachit Borphukan

A short film that wins global acclaim with 50 International Festival Screenings and multiple prestigious awards in Guwahati, Assam
Global Acclaim for Lachit – The Warrior Released on Borphukan's Birth Anniversary
Guwahati: On the solemn and inspiring occasion of the birth anniversary of Bir Lachit Borphukan, the legendary Assamese Military General and eternal symbol of Assamese courage, discipline, and patriotism, the acclaimed animated documentary “Lachit – The Warrior” has been formally released to the public on all Social Media Platforms of Pi Media. Lachit – The Warrior has achieved remarkable global recognition, securing best documentary, best animated film and screenings at 50 prestigious international film festivals, including the 54th International Film Festival of India (IFFI), Goa, the New York Lift-Off Film Festival, the Milan Short Film Festival, the Newborn Short Film Festival Berlin, and the globally renowned Cannes – Marché du Film, among several others.

The film has also earned an extraordinary number of accolades, which includes:

Best Documentary Award: 19

Best Animated Short Film Award: 5

Best Short Film: 1

Award of Excellence: 1

Award of Appreciation: 1

Spl./Hon’ble Mention: 3

Screened: 20

SL. NO. FESTIVAL AWARDS & SCREENING PLACE

1) 54TH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL GOA(IFFI) - 2023 SCREENED GOA(INDIA)

2) LONDON CINEMETIC HORIZONS HONORABLE MENTION LONDON(UK)

3) NEWYORK LIFT-OFF FILM FESTIVAL-2023 SCREENED NEWYORK(USA)

4) MILAN SHORT FILM FESTIVAL SCREENED MILAN(ITALY)

5) NEW BORN SHORT FILM FESTIVAL BERLIN-2024 SCREENED BERLIN(GERMANY )

6) INTERNATIONAL STAR FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

7) 15TH JAIPUR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL(JIFF) 2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

8) 5 TH CHITRA BHARATI FIL FESTIVAL2024 SCREENED INDIA

9) NAWADA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

10) KAIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2024 BEST DOCUMENTARY INDIA 11) NORTH EAST INDIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

12) PUNE SHORT FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

13) KOLLYWOOD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

14) CARAVAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BEST DOCUMENTARY INDIA 15) SUNFEST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

16) THE CORNER SEATS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

17) CAFE IRANI CHAII INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023/2024 BEST DOCUMENTARY INDIA

18) EDISON INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

19) 3 RD HIMACHAL SHORT FILM FESTIVAL-2023 SCREENED INDIA

20) FILM FARE INDIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL(FIFF) SCREENED INDIA 21) NEXGN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BEST DOCUMENTARY INDIA

22) MOKHO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2023 BEST SHORT FILM INDIA 23) REELS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BEST DOCUMENTARY INDIA

24) KALABURAGI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

25) 14 BANGLORE SHORTS FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

26) 10TH RAJASTHAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (RIFF) 2024 BEST DOCUMENTARY INDIA

27) KANCHANJUNGHA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2024 AWARD OF EXCELLENCE INDIA

28) 5 TH CHURI CHURA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2024 BEST DOCUMENTARY INDIA

29) 5 TH SHUNYATAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL- 2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

30) EVERST INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2024 AWARD OF APPRECIATION INDIA

31) SAMSKARA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2024 AWARD OF EXCELLENCE INDIA

32) LAKECITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

33) COTTON CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BEST DOCUMENTARY INDIA

34) KERALA SHORT FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

35) INDO FRENCH INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BEST DOCUMENTARY INDIA

36 13 KOLKATA SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL2024 SCREENED INDIA

37) BIRSHAMUNDA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

38) YATHA KATHA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL BEST DOCUMENTARY INDIA

39) 17TH AYODHA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2023 BEST DOCUMENTARY INDIA

40) 6th PENZANCE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2024 BEST ANIMATION SHORT UK

41) 13TH BANGALORE SHORTS FILM FESTIVAL 2024 SPL.FEST MENTION INDIA

42) CHHATRAPATI SHAHU MAHARAJ KOLHAPUR INTERNATIONAL FILM FESTIVAL SCREENED INDIA

43) HOHE INTERNATIONAL FILM FESTIVAL-2024 BEST ANIMATION FILM GERMANY

44) MARCHE DU FILM DE CANNES INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023 GLOBAL ONLINE SCREENING FRANCE

45) 12TH DELHI SHORTS INTERNATIONAL FILM FESTIVAL2023 BEST DOCUMENTARY DELHI

46) 12TH INDIAN CINE FILM FESTIVAL2024 SCREENED

47) 7 thCHAMBAL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL -2023 BEST ANIMATION FILM RAJASTHAN

48) INDIAN INTERNATIONAL SHORT FILMFESTIVAL (ISFFA) SEASON 4 SCREENED

49) BHARATHA DESAM INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2023 BEST ANIMATION SHORT FILM CHENNAI

50) HIMACHAL INTERNATIONAL FILM FESTIVAL -2024 BEST ANIMATION FILM (SHORT FILM)

Written & Directed by Dr. Parthasarathi Mahanta, Lachit – The Warrior brings together a distinguished creative team, including producers Mina Mahanta and Indrani Baruah, narration by Dr. Amarjyoti Choudhury, music by Rupam Talukdar, storyboard and illustration by Hrishikesh Bora, animation by Ratul Dutta and Hrishikesh Bora, VFX and composition by Ratul Dutta, subtitles by Dr. Jovial Kalita, sound design by Devajit Gayan, and creative direction by Anupam Mahanta. The release of Lachit – The Warrior on this auspicious day is a heartfelt homage to the commander whose immortal words and unmatched sacrifice continue to echo across history. The creators hope the film will inspire young minds and strengthen the spirit of cultural pride among all Assamese people.

Watch here:

• Facebook: https://www.facebook.com/share/1FM9afJoXG/

• Instagram: pimediaproduction

• YouTube: @Pi_MediaAS

