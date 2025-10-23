Train Services Disrupt in the Dharmanagar-Agartala Section Amid Blockade

Guwahati: Railway operations in the Dharmanagar–Agartala section were interrupted after picketers blocked tracks around 7:25 a.m. on Thursday. The blockade led to multiple train cancellations and short terminations, according to a release by Northeast Frontier Railway.

• Train No. 55676 (Dharmanagar - Agartala) Passenger has been short-terminated at Ambassa and remains cancelled between Ambassa and Agartala

• Train No. 15664 (Silchar - Agartala) Express has been short-terminated at Sribhumi and remains cancelled between Sribhumi and Agartala

• Train No. 15663 (Agartala - Silchar) Express will be short originated from Sribhumi and remain cancelled between Agartala and Sribhumi.

• Train in No. 07030 (Charlapalli - Agartala) Special commenced journey on 20th October, 2025, and is being controlled at Dharmanagar.

• Train No. 13174 (Sabroom - Sealdah) Kanchanjungha Express and Train No. 12520 (Agartala -Lokmanya Tilak-T) SF Express commencing journey on 23rd October, 2025, have been controlled at Agartala and Jirania respectively

The following trains will remain cancelled

• Train No. 75684 (Agartala-Sabroom) DMU

• Train No. 75683 (Sabroom-Agartala) DMU

• Train No. 75679 (Agartala-Sribhumi) DMU

• Train No. 75680 (Sribhumi-Agartala) DMU

Railway authorities are closely monitoring the situation and working to restore normal services at the earliest. Passengers have been urged to stay updated through official channels for revised train schedules and travel advisories.