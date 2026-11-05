NFR launches festival special trains to ease Diwali and Chhath Puja travel rush

GUWAHATI: The Northeast Frontier Railway (NFR) will operate three pairs of festival special trains between Podanur and New Tinsukia, Ludhiana and Purnea, and Tatanagar and Labha to manage the additional passenger rush during Diwali and Chhath Puja.
The services will offer 14 trips in total.
Train No. 06101 (Podanur-New Tinsukia) will leave Podanur at 4.30 am on November 5 and 13 and reach New Tinsukia at 4.30 am on November 8 and 16, respectively. Its return service, Train No. 06102, will depart New Tinsukia at 10 pm on November 8 and 16 and reach Podanur at 11.30 pm on November 11 and 19, respectively. The pair will operate two trips in each direction.
Train No. 04660 (Ludhiana-Purnea) Reserved Festival Special Express will leave Ludhiana at noon on November 5 and 9 and reach Purnea at 9.30 pm the following day. The return service, Train No. 04659, will depart Purnea at 11.30 pm on November 6 and 10 and arrive in Ludhiana at 6.50 am on November 8 and 12, respectively. It will also operate two trips in each direction.
Train No. 08181 (Tatanagar-Labha) will run every Thursday from November 5 to 19, leaving Tatanagar at 1 pm and reaching Labha at 4.50 am the following day. The return service, Train No. 08182, will run every Friday from November 6 to 20, departing Labha at 5.20 am and reaching Tatanagar at 11.50 pm the same day. The pair will operate three trips in each direction.
Also Read: AGP steps up poll preparations ahead of Mising, Sonowal Kachari council elections