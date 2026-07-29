India, Canada discuss boosting maritime cooperation, defence ties

Ottawa: India and Canada have agreed to enhance defence cooperation, with discussions focusing on maritime collaboration, defence capacity-building and training during a meeting between India’s High Commissioner to Canada, Dinesh K. Patnaik, and Canadian Minister of National Defence David McGuinty, the Indian High Commission said on Tuesday. Discussions focused on strengthening maritime cooperation, advancing defence capacity-building and training, and deepening India-Canada defence ties. (IANS)
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