Relief materials airlifted to flood-hit areas in Upper Subansiri district

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ITANAGAR: The Upper Subansiri district administration on Wednesday airlifted essential commodities to flood-affected areas in Nilling, Lingdam and Upper Giba after torrential monsoon rain damaged roads and bridges, disrupting connectivity.
Deputy Commissioner Tasso Gambo and local MLA Taniya Soki requisitioned helicopter services through the Directorate of Civil Aviation, Arunachal Pradesh, to deliver food grains and medicines to affected residents.
Following approval, a helicopter transported rice and other essential supplies from Daporijo to Lingdam and Nilling. The district administration, in coordination with the police, civil supplies office and other departments, arranged security, emergency services and ground support at the helipads in accordance with DGCA guidelines.
Officials said the administration would continue monitoring the situation and extend all necessary assistance until normal road connectivity is restored.
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