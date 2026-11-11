Anamika Tewari Assumes Role as Morigaon District Commissioner, Promises Progress

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MORIGAON: Senior officer of the Assam Civil Service, Anamika Tewari, officially took over as District Commissioner of Morigaon District on Tuesday.
Before taking over as District Commissioner of Morigaon, Tewari served as Additional Secretary, Department of Industry, Commerce and Public Enterprises, Government of Assam.
The district administration expressed hopes that the comprehensive development, administrative efficiency, and public welfare initiatives of Morigaon district will gain more momentum with her administrative experience, skills, and visionary leadership.