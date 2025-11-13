Awareness meet on organic value chain development held at Jagiroad

OUR CORRESPONDENT
JAGIROAD: An awareness meeting on 'Mission Organic Value Chain Development - North East Region (MOVCD-NER) 2025-26’ under Morigaon District Agriculture Department was launched on Wednesday at Jagiroad.
The programme was conducted by Sub-Divisional Agriculture Officer Gautam Nath. Scientists of Agricultural Science Center, Dr Navdeep Shaikia and Dr Sukanya Gogoi, and Agricultural Development Officer Lona Barua were present as resource persons. The programme provided training to the farmers on organic farming, organic banana cultivation, manure production, organic fertilizers and pesticides.
