Dima Hasao Bharatiya Janata Party (BJP) holds key organizational meeting at Haflong

OUR CORRESPONDENT
HAFLONG: The Dima Hasao unit of the Bharatiya Janata Party (BJP) conducted a significant organizational meeting at Atal Bihari Vajpayee Bhawan, Haflong on Sunday, reaffirming its commitment to organizational growth and community service in the district.
The session was attended by major BJP leaders, including CEM of Dima Hasao Debolal Gorlosa, BJP Assam Pradesh president Dilip Saikia, BJP Assam Pradesh organizing secretary Ravindra Raju, MP Amarsing Tisso, MLA Nandita Gorlosa, chairman Mohet Hojai, Dima Hasao Shah Prabhari Anup Deb, and other EMs and MACs of DHAC. During the meeting, BJP Assam Pradesh President Dilip Saikia and organizing secretary Ravindra Raju interacted closely with party leaders and dedicated karyakartas.
Emphasis was placed on improving ground-level outreach and enhancing coordination among karyakartas for serving public interests effectively. Senior leaders offered guidance and insights aimed at boosting grassroots involvement and ensuring better delivery of welfare and development initiatives.
