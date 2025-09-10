Dr Sanjib Kr Borkakoti’s book outlook of Srimanta Sankaradeva released at Bardowa

A CORRESPONDENT
NAGAON: A new book of Dr Sanjib Kr Borkakoti, ‘Outlook of Srimanta Sankaradeva,’ was released on Sunday at Bardowa during the national seminar on Srimanta Sankaradeva organized by Kutumba Surakshya Parishad.
The book was released by a galaxy of intellectuals including Supreme Court Advocate Aswini Upadhyaya, former V-C of Ravindranath Thakur University Prof Amalendu Chakraborty, HoD in International Institute for Population Sciences Prof Nandita Saikia, Acharya Kurpati Maharaj from Ayodhya, Swami Nanda Saraswati from Puri, social activist Satya Ranjan Bora, and several other scholars and religious Gurus from different parts of India.
The overall purpose of the book is to give an accurate evaluation of Srimanta Sankaradeva.
