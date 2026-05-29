One Killed, Two Severely Injured in Bike-Scooter Crash Near Jagiroad Railway Flyover

JAGIROAD: One person died on the spot while two others sustained injuries in a bike-scooter collision on Thursday evening at the Jagiroad railway flyover. The deceased has been identified as Hafizur Rahman of Jhargaon, who, along with his wife, Nazrin Sultana, was coming back from Dharamtul to Jhargaon via Jagiroad. Nazrin also sustained minor injuries. The scooter rider, Bhaskar Deka, of Nakholagaon under Jagiroad PS, was seriously injured and rushed to GMCH for further treatment.

