Shishu Vatika Acharya training concludes with participation from 25 districts

A Correspondent
DHUBRI: The state-level training for acharyas (teachers) of Shishu Vatika from Shankardev Shishu and Vidya Niketan institutions, which earlier got underway on March 14 at Bilasipara Shankardev Shishu and Vidya Niketan, concluded on Saturday.
A total of 75 trainees from 25 districts of Assam participated in the training programme. Eminent personalities including educationist Dharmeshwar Brahmachari, Ananda Sutradhar, Namita Ojha, Navanita Kalita, Monika Bordoloi, Dilip Das, and Dr Haricharan Das served as resource persons and imparted training to the participants. The camp was conducted under the supervision of Shibaji Karmakar, the Principal Acharya of Bilasipara Shankardev Shishu and Vidya Niketan.
