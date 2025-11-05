Sivasagar: Veteran social worker Hemolata Chaliha passes away at 95

OUR CORRESPONDENT
SIVASAGAR: Renowned social worker Hemolata Chaliha passed away at the age of 95 at her residence in Melachakar, Sivasagar, on Monday night due to age-related ailments.
Hemolata Chaliha was actively involved in various social welfare activities throughout her life and known for her lifelong dedication to community service.
Following her demise, deep sorrow has been expressed by Sivasagar Natya Samaj President Dipali Chaliha, social worker Saurav Chaliha, Chau-Lung Syukapha Indoor Stadium Management Committee, Seujia Samaj Sangeet Mahavidyalaya, Sivasagar branch of Sadou Axom Lekhika Samaroh Samiti, Kala Bihar Sangeet Vidyalaya, Melachakar Namghar, Melachakar Mahila Samaj, Hindu Dharma Sabha Namghar, and several other individuals and organizations.
She was also an active member of the Sivasagar branch of the Sadou Axom Lekhika Samaroh Samiti.
Hemolata Chaliha is survived by her daughter, Ruprekha Baruah, who resides in the United States. Her last rites will be performed on Thursday.