Sonitpur District Committee of Sankardev Namdharma Samaj Constituted at Jamugurihat

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JAMUGURIHAT: The united Sonitpur district committee of Mahapurush Srimanta Sankardev Namdharma Samaj was constituted in a general meeting held at Panchajanya Bar Namghar, Jamugurihat, on Sunday, with Atul Bora in the chair. The committee comprises Atul Bora as president; Surjya Baruah, Biren Bharali, Lochan Medhi and Indreswar Sut as vice presidents; Prasanna Saikia as chief secretary; Lila Kanta Bora, Ratul Saikia, Tarun Hazarika and Bijay Bora as assistant secretaries; along with other executive members.

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