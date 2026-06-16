Suta Sanmilan felicitates journalist Sujit Kotoki for contributions to society

A CORRESPONDENT
DHEKIAJULI: A special felicitation and congratulatory programme was organised on June 14 at Sirajuli Community Hall under Dhekiajuli revenue circle by the Sonitpur District Committee of All Assam Suta Sanmilan, Chariduar Anchalik Committee, and Dhekiajuli Primary Suta Sanmilan. Senior journalist, artiste, writer, and social worker Sujit Kotoki was specially honoured for his outstanding contributions to journalism, literature, culture, and social service.
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