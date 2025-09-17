Ten candidates to contest from Mudwibari constituency in upcoming BTC election

A CORRESPONDENT

KALAIGAON: As many as ten candidates are going to contest from No. 35 Mwdwibari Territorial Constituency in the upcoming BTC election. The candidates are Jagadish Sarkar (BPF), Diganta Barua (BJP), Himanga Saikia (INC), Tarun Kumar (Voters Party International), Nitul Deka (Gana Suraksha Party), Bhagyajyoti Shingha (National Road Party), Moon Saharia (Raijor Dal), and Kishor Baglary and Tarun Saharia as Independent. Adequate security measures have been made throughout Udalguri district in the ten constituencies of Mwdwibari, Khwirwbari, Bhergaon, Nonai Serfang, Pasnai Serfang, Dhanshiri, Rowta, Bhairabkunda Harishinga, and Khalingduar for holding free and fair elections.

