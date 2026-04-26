World Veterinary Day observed in Udalguri with vaccination drive and awareness camp

A CORRESPONDENT
KALAIGAON: The World Veterinary Day was observed in Udalguri on Saturday with a daylong programme in the Udalguri Sub-Division Veterinary Office campus by veterinary officers like Dr Ritam Hazarika and Dr Derhasar Brahma under the supervision of Dr Rupan Ch. Boro, i/c District Veterinary Officer of Udalguri District Veterinary office. The programme comprised an anti-rabies vaccination drive, an animal health camp, and an awareness session for paraveterinary workers (Maitris/Pashusakhis) on important notifiable and zoonotic diseases such as African Swine Fever, Japanese Encephalitis, and Leptospirosis, with emphasis on biosecurity measures.
