NFR to Launch Festival Special Trains in Tripura for Diwali Rush

AGARTALA: Northeast Frontier Railway (NFR) will operate three pairs of festival special trains on the Agartala-Sabroom and Agartala-Dharmanagar routes from November 8 to 10 to manage the additional passenger rush during Diwali.

Train No. 05638 will leave Agartala at 7.30 pm on November 8 and reach Sabroom at 10.05 pm. Its return service, Train No. 05637, will depart Sabroom at 10.35 pm and arrive in Agartala at 1.20 am the next day.

Train No. 05640 will operate between Agartala and Dharmanagar on November 9 and 10, leaving Agartala at 5.10 am and reaching Dharmanagar at 8.45 am. The return train, No. 05639, will depart at 9.30 am and reach Agartala at 1.20 pm.

Another pair, Train Nos. 05644 and 05643, will operate between Agartala and Sabroom on November 9 and 10. The former will leave Agartala at 2.15 pm and reach Sabroom at 4.35 pm, while the return service will depart at 5 pm and arrive in Agartala at 7.35 pm. The additional services aim to ease congestion on regular trains and provide more travel options during the festive season, a press release said.

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