Asian Games September 22: Full Schedule of Indians in Action Across 15 Sports

SWIMMING
7:29 a.m. - Men’s 1500m Freestyle Final B - Aryan Nehra
8:05 a.m. - Men’s 4x100m Medley Relay Heats - India (Rishabh Das, Akash Mani, Benedicton Rohit, Danush Suresh)
2:55 p.m. - Men’s 4x100m Medley Relay Final - India (Subject to qualification)
BADMINTON
6 a.m. - Women’s Team Quarterfinals - India vs Japan
11:30 a.m. - Men’s Team Quarterfinals - India vs Japan
BOXING
8:30 a.m. onwards - Women’s 51kg, Round of 32 - Sakshi Chaudhary vs Aira Villegas
1:30 p.m. onwards - Men’s 55kg, Round of 32 - Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa (Nepal)
CRICKET
10:30 a.m. - Women’s Final - India vs Sri Lanka
EQUESTRIAN
5:45 a.m. - Eventing Team Dressage - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
5:45 a.m. - Eventing Individual Dressage - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
12:00 p.m. - Eventing Team Jumping - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
12:00 p.m. - Eventing Individual Jumping - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye
FENCING
6:30 a.m. onwards - Men’s Foil Individual, Pool Stage - Sachin, Hemash Singh Sanasam
8:15 a.m. onwards - Women’s Epee Individual, Pool Stage - Mitva Chaudhari, Taniksha Khatri
10 a.m. onwards - Men’s Foil Individual, Round of 32 - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
10:20 a.m. onwards - Women’s Epee Individual, Round of 32 - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
11:20 a.m. onwards - Men’s Foil Individual, Round of 16 - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)
11:20 a.m. onwards - Women’s Epee Individual, Round of 16 - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)
ARTISTIC GYMNASTICS
8:30 a.m. onwards - Women’s Qualification - Pranati Nayak
ESPORTS
5:30 a.m. onwards - Football (eFootball) Group F - Chinmay Sahoo & Danial Patel
HOCKEY
3:30 p.m. - Men’s Pool B Match - India vs Sri Lanka
KABADDI
7:15 a.m. - Men’s Group A - India vs Republic of Korea
KARATE
7:35 a.m. - Men’s Kumite -84kg, Semifinals - Chetan Bhatt
7:50 a.m. - Men’s Kumite -84kg, Bronze Medal Bout - Chetan Bhatt (Subject to qualification)
8:52 a.m. onwards - Women’s Kumite -55kg, Round of 16 - Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani (Indonesia)
SEPAKTAKRAW
5:30 a.m. - Men’s Regu Team, Group B - India vs Malaysia
SHOOTING
6:15 a.m. onwards - 10m Air Rifle Mixed Team Qualification - Parth Mane & Elavenil Valarivan
6:30 a.m. - Skeet Men Individual Qualification & Team Final Day 2 - Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka
6:30 a.m. - Skeet Women Individual Qualification & Team Final Day 2 - Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon
8:25 a.m. onwards - 10m Air Rifle Mixed Team Final - Parth Mane & Elavenil Valarivan (Subject to qualification)
TABLE TENNIS
6:30 a.m. - Women’s Team, Round of 16 - India vs Thailand
9 a.m. - Men’s Team, Round of 16 - India vs South Korea
SOFT TENNIS
5:30 a.m. - Women’s Singles Group D - Aadhya Tiwari vs Alisha Ziegler (Thailand)
7 a.m. - Men’s Singles Group D - Jay Meena vs Hussain Arain (Pakistan)
9:30 a.m. - Men’s Singles Group C - Aryan Thakur vs Bold-erdene Altangerel (Mongolia)
10:30 a.m. - Women’s Singles Group D - Aadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani (Pakistan)
12 noon - Men’s Singles Group C - Aryan Thakur vs Chen Po-yi (Chinese Taipei)
WUSHU
6:29 a.m. onwards - Women’s Nanquan & Nandao Final (Nanquan) - Langlentombi Devi Hanjabam
11:59 a.m. onwards - Women’s Nanquan & Nandao Final (Nandao) - Langlentombi Devi Hanjabam
3:30 p.m. onwards - Women’s 60kg Quarterfinals - Roshibina Devi vs Man Sin Chu (Macao, China)
4 p.m. onwards - Men’s 56kg Quarterfinals - Aryan vs Saydullo Abdurashitov (Uzbekistan)
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