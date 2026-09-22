Sports

Asian Games September 22: Full Schedule of Indians in Action Across 15 Sports

India’s Asian Games schedule features badminton, cricket, hockey, kabaddi, shooting, table tennis, wushu, boxing, swimming and fencing events.
badminton
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SWIMMING

7:29 a.m. - Men’s 1500m Freestyle Final B - Aryan Nehra

8:05 a.m. - Men’s 4x100m Medley Relay Heats - India (Rishabh Das, Akash Mani, Benedicton Rohit, Danush Suresh)

2:55 p.m. - Men’s 4x100m Medley Relay Final - India (Subject to qualification)

BADMINTON

6 a.m. - Women’s Team Quarterfinals - India vs Japan

11:30 a.m. - Men’s Team Quarterfinals - India vs Japan

BOXING

8:30 a.m. onwards - Women’s 51kg, Round of 32 - Sakshi Chaudhary vs Aira Villegas

1:30 p.m. onwards - Men’s 55kg, Round of 32 - Jadumani Singh Mandengbam vs Chandra Bahadur Thapa (Nepal)

CRICKET

10:30 a.m. - Women’s Final - India vs Sri Lanka

EQUESTRIAN

5:45 a.m. - Eventing Team Dressage - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

5:45 a.m. - Eventing Individual Dressage - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

12:00 p.m. - Eventing Team Jumping - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

12:00 p.m. - Eventing Individual Jumping - Fouaad Mirza, Arjan Singh Nagra, Ashish Limaye

FENCING

6:30 a.m. onwards - Men’s Foil Individual, Pool Stage - Sachin, Hemash Singh Sanasam

8:15 a.m. onwards - Women’s Epee Individual, Pool Stage - Mitva Chaudhari, Taniksha Khatri

10 a.m. onwards - Men’s Foil Individual, Round of 32 - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

10:20 a.m. onwards - Women’s Epee Individual, Round of 32 - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

11:20 a.m. onwards - Men’s Foil Individual, Round of 16 - Sachin, Hemash Singh Sanasam (Subject to qualification)

11:20 a.m. onwards - Women’s Epee Individual, Round of 16 - Taniksha Khatri, Mitva Chaudhari (Subject to qualification)

ARTISTIC GYMNASTICS

8:30 a.m. onwards - Women’s Qualification - Pranati Nayak

ESPORTS

5:30 a.m. onwards - Football (eFootball) Group F - Chinmay Sahoo & Danial Patel

HOCKEY

3:30 p.m. - Men’s Pool B Match - India vs Sri Lanka

KABADDI

7:15 a.m. - Men’s Group A - India vs Republic of Korea

KARATE

7:35 a.m. - Men’s Kumite -84kg, Semifinals - Chetan Bhatt

7:50 a.m. - Men’s Kumite -84kg, Bronze Medal Bout - Chetan Bhatt (Subject to qualification)

8:52 a.m. onwards - Women’s Kumite -55kg, Round of 16 - Alisha vs Cok Istri Agung Sanistyarani (Indonesia)

SEPAKTAKRAW

5:30 a.m. - Men’s Regu Team, Group B - India vs Malaysia

SHOOTING

6:15 a.m. onwards - 10m Air Rifle Mixed Team Qualification - Parth Mane & Elavenil Valarivan

6:30 a.m. - Skeet Men Individual Qualification & Team Final Day 2 - Bhavtegh Singh Gill, Mairaj Ahmad Khan, Anant Jeet Singh Naruka

6:30 a.m. - Skeet Women Individual Qualification & Team Final Day 2 - Maheshwari Chauhan, Parinaaz Dhaliwal, Raiza Dhillon

8:25 a.m. onwards - 10m Air Rifle Mixed Team Final - Parth Mane & Elavenil Valarivan (Subject to qualification)

TABLE TENNIS

6:30 a.m. - Women’s Team, Round of 16 - India vs Thailand

9 a.m. - Men’s Team, Round of 16 - India vs South Korea

SOFT TENNIS

5:30 a.m. - Women’s Singles Group D - Aadhya Tiwari vs Alisha Ziegler (Thailand)

7 a.m. - Men’s Singles Group D - Jay Meena vs Hussain Arain (Pakistan)

9:30 a.m. - Men’s Singles Group C - Aryan Thakur vs Bold-erdene Altangerel (Mongolia)

10:30 a.m. - Women’s Singles Group D - Aadhya Tiwari vs Kainaat Shallwani (Pakistan)

12 noon - Men’s Singles Group C - Aryan Thakur vs Chen Po-yi (Chinese Taipei)

WUSHU

6:29 a.m. onwards - Women’s Nanquan & Nandao Final (Nanquan) - Langlentombi Devi Hanjabam

11:59 a.m. onwards - Women’s Nanquan & Nandao Final (Nandao) - Langlentombi Devi Hanjabam

3:30 p.m. onwards - Women’s 60kg Quarterfinals - Roshibina Devi vs Man Sin Chu (Macao, China)

4 p.m. onwards - Men’s 56kg Quarterfinals - Aryan vs Saydullo Abdurashitov (Uzbekistan)

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