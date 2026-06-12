Sports

FIFA World Cup 2026 Schedule Revealed: Full Fixtures for Football’s Biggest Show

FIFA World Cup 2026: Full Group-Stage Schedule, Match Dates, Venues and IST Kick-Off Times
FIFA World Cup 2026
Published on

Date                    Match                                  Kick-Off Time in IST                        Venue

June 11, 2026    Mexico v/s South Africa      12:30 a.m. (June 12, 2026)               Estadio Azteca, Mexico City

June 11, 2026    South Korea v/s Czechia    7:30 a.m. (June 12, 2026)   Estadio Akron, Guadalajara

June 12, 2026    Canada v/s Bosnia and Herzegovina12:30 a.m. (June 13, 2026)BMO Field, Toronto

June 12, 2026    USA v/s Paraguay                              6:30 a.m. (June 14, 2026)   SoFi Stadium, Los Angeles

June 13, 2026    Qatar v/s Switzerland          12:30 a.m. (June 14, 2026)               Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

June 13, 2026    Brazil v/s Morocco                             3:30 a.m. (June 14, 2026)   MetLife Stadium, New Jersey

June 13, 2026    Haiti v/s Scotland                6:30 a.m. (June 14, 2026)   Gillette Stadium, Boston

June 13, 2026    Australia v/s Turkey                           9:30 a.m. (June 14, 2026)   BC Place, Vancouver

June 14, 2026    Germany v/s Curacao         10:30 p.m. (June 14, 2026)               NRG Stadium, Houston

June 14, 2026    Netherlands v/s Japan        1:30 a.m. (June 15, 2026)   AT&T Stadium, Dallas

June 14, 2026    Ivory Coast v/s Ecuador      4:30 a.m. (June 15, 2026)   Lincoln Financial Field, Philadelphia

June 14, 2026    Sweden v/s Tunisia                            7:30 a.m. (June 15, 2026)   Estadio BBVA, Monterrey

June 15, 2026    Spain v/s Cape Verde         9:30 p.m. (June 15, 2026)   Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

June 15, 2026    Belgium v/s Egypt                              12:30 a.m. (June 16, 2026)               Lumen Field, Seattle

June 15, 2026    Saudi Arabia v/s Uruguay   3:30 a.m. (June 16, 2026)   Hard Rock Stadium, Miami

June 15, 2026    Iran v/s New Zealand          6:30 a.m. (June 16, 2026)   SoFi Stadium, Los Angeles

June 16, 2026    France v/s Senegal                            12:30 a.m. (June 17, 2026)               MetLife Stadium, New Jersey

June 16, 2026    Iraq v/s Norway                   3:30 a.m. (1June 17, 2026)               Gillette Stadium, Boston

June 16, 2026    Argentina v/s Algeria           6:30 a.m. (June 17, 2026)   Arrowhead Stadium, Kansas City

June 16, 2026    Austria v/s Jordan                              9:30 a.m. (June 17, 2026)   Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

June 17, 2026    Portugal v/s DR Congo       10:30 p.m. (June 17, 2026)               NRG Stadium, Houston

June 17, 2026    England v/s Croatia                            1:30 a.m. (June 18, 2026    AT&T Stadium, Dallas

June 17, 2026    Ghana v/s Panama                            4:30 a.m. (June 18, 2026)   BMO Field, Toronto

June 17, 2026    Uzbekistan v/s Colombia    7:30 a.m. (June 18, 2026)   Estadio Azteca, Mexico City

June 18, 2026    Czechia v/s South Africa    9:30 p.m. (June 18, 2026)   Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

June 18, 2026    Switzerland v/s Bosnia and Herzegovina12:30 a.m. (June 19, 2026)        SoFi Stadium, Los Angeles

June 18, 2026    Canada v/s Qatar                3:30 a.m. (June 19, 2026)   BC Place, Vancouver

June 18, 2026    Mexico v/s South Korea      6:30 a.m. (June 19, 2026)   Estadio Akron, Guadalajara

June 19, 2026    USA v/s Australia                 12:30 a.m. (June 20, 2026)               Lumen Field, Seattle

June 19, 2026    Scotland v/s Morocco         3:30 a.m. (June 20, 2026)   Gillette Stadium, Boston

June 19, 2026    Brazil v/s Haiti                      6:30 a.m. (June 20, 2026)   Lincoln Financial Field, Philadelphia

June 19, 2026    Turkey v/s Paraguay                          9:30 a.m. (June 20, 2026)   Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

June 20, 2026    Netherlands v/s Sweden     10:30 p.m. (June 20, 2026)               NRG Stadium, Houston

June 20, 2026    Germany v/s Ivory Coast    1:30 a.m. (June 21, 2026)   BMO Field, Toronto

June 20, 2026    Ecuador v/s Curacao          5:30 a.m. (June 21, 2026)   Arrowhead Stadium, Kansas City

June 20, 2026    Tunisia v/s Japan                9:30 a.m. (June 21, 2026)   Estadio BBVA, Monterrey

June 21, 2026    Spain v/s Saudi Arabia        9:30 p.m. (June 21, 2026)   Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

June 21, 2026    Belgium v/s Iran                  12:30 a.m. (June 22, 2026)               SoFi Stadium, Los Angeles

June 21, 2026    Uruguay v/.s Cape Verde   3:30 a.m. (June 22, 2026)   Hard Rock Stadium, Miami

June 21, 2026    New Zealand v/s Egypt       6:30 a.m. (June 22, 2026)   BC Place, Vancouver

June 22, 2026    Argentina v/s Austria           10:30 p.m. (June 22, 2026)               AT&T Stadium, Dallas

June 22, 2026    France v/s Iraq                    2:30 a.m. (June 23, 2026)   Lincoln Financial Field, Philadelphia

June 22, 2026    Norway v/s Senegal                           5:30 a.m. (June 23, 2026)   MetLife Stadium, New Jersey

June 22, 2026    Jordan v/s Algeria                               8:30 a.m. (June 23, 2026)   Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

June 23, 2026    Portugal v/s Uzbekistan      10:30 p.m (June 23, 2026) NRG Stadium, Houston

June 23, 2026    England v/s Ghana                            1:30 a.m. (June 24, 2026)   Gillette Stadium, Boston

June 23, 2026    Panama v/s Croatia                            4:30 a.m. (June 24, 2026)   BMO Field, Toronto

June 23, 2026    Colombia v/s DR Congo     7: 30 a.m. (June 24, 2026) Estadio Akron, Guadalajara

June 24, 2026    Switzerland v/s Canada      12:30 a.m. (June 25, 2026)               BC Place, Vancouver

June 24, 2026    Bosnia and Herzegovina v/s Qatar12:30 a.m. (June 25, 2026)   Lumen Field, Seattle

June 24, 2026    Morocco v/s Haiti                 3:30 a.m. (June 25, 2026)   Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

June 24, 2026    Scotland v/s Brazil                              3:30 a.m. (June 25, 2026)   Hard Rock Stadium, Miami

June 24, 2026    South Afrcia v/s South Korea            6:30 a.m. (June 25, 2026)   Estadio BBVA, Monterrey

June 24, 2026    Czechia v/s Mexico                            6:30 a.m. (June 25, 2026)   Estadio Azteca, Mexico City

June 25, 2026    Cuaraco v/s Ivory Coast     1:30 a.m. (June 26, 2026)   Lincoln Financial Field, Philadelphia

June 25, 2026    Ecuador v/s Germany         1:30 a.m. (June 26, 2026)   MetLife Stadium, New Jersey

June 25, 2026    Tunisia v/s Netherlands       4:30 a.m. (June 26, 2026)   Arrowhead Stadium, Kansas City

June 25, 2026    Japan v/s Sweden                              4:30 a.m. (June 26, 2026)   AT&T Stadium, Dallas

June 25, 2026    Turkey v/s USA                   7:30 a.m. (June 26, 2026)   SoFi Stadium, Los Angeles

June 25, 2026    Paraguay v/s Australia        7:30 a.m. (June 26, 2026)   Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

June 26, 2026    Norway v/s France                             12:30 a.m. (June 27, 2026)               Gillette Stadium, Boston

June 26, 2026    Senegal v/s Iraq                  12:30 a.m. (June 27, 2026)               BMO Field, Toronto

June 26, 2026    Cape Verde v/s Saudi Arabia            5:30 a.m. (June 27, 2026)   NRG Stadium, Houston

June 26, 2026    Uruguay v/s Spain                              5:30 a.m. (June 27, 2026)   Estadio Akron, Guadalajara

June 26, 2026    New Zealand v/s Belgium   8:30 a.m. (June 27, 2026)   BC Place, Vancouver

June 26, 2026    Egypt v/s Iran                      8:30 a.m. (June 27, 2026)   Lumen Field, Seattle

June 27, 2026    Panama v/s England           2:30 a.m. (June 28, 2026)   MetLife Stadium, New Jersey

June 27, 2026    Croatia v/s Ghana                              2:30 a.m. (June 28, 2026)   Lincoln Financial Field, Philadelphia

June 27, 2026    Colombia v/s Portugal         5:00 a.m. (June 28, 2026)   Hard Rock Stadium, Miami

June 27, 2026    DR Congo v/s Uzbekistan   5:00 a.m. (June 28, 2026)   Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

June 27, 2026    Algeria v/s Austria                              7:30 a.m. (June 28, 2026)   Arrowhead Stadium, Kansas City

June 27, 2026    Jordan v/s Argentina           7:30 a.m. (June 28, 2026)   AT&T Stadium, Dallas

June 28, 2026    Round of 32 - 1                   12:30 a.m. (June 29, 2026)               SoFi Stadium, Los Angeles

June 29, 2026    Round of 32 - 2                   10:30 p.m. (June 29, 2026)               NRG Stadium, Houston

June 29, 2026    Round of 32 - 3                   2:00 a.m. (June 30, 2026)   Gillette Stadium, Boston

June 29, 2026    Round of 32 - 4                   6:30 a.m. (June 30, 2026)   Estadio BBVA, Monterrey

June 30, 2026    Round of 32 - 5                   10:30 p.m. (June 30, 2026)               AT&T Stadium, Dallas

June 30, 2026    Round of 32 - 6                   2:30 a.m. (July 1, 2026)      MetLife Stadium, New Jersey

June 30, 2026    Round of 32 - 7                   6:30 a.m. (July 1, 2026)      Estadio Azteca, Mexico City

July 1, 2026        Round of 32 - 8                   9:30 p.m. (July 1, 2026)      Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

July 1, 2026        Round of 32 - 9                   1:30 a.m. (July 2, 2026)      Lumen Field, Seattle

July 1, 2026        Round of 32 - 10                 5:30 a.m. (July 2, 2026)      Levi's Stadium, San Francisco Bay Area

July 2, 2026        Round of 32 - 11                 12:30 a.m. (July 3, 2026)    SoFi Stadium, Los Angeles

July 2, 2026        Round of 32 - 12                 4:30 a.m. (July 3, 2026)      BMO Field, Toronto

July 2, 2026        Round of 32 - 13                 8:30 a.m. (July 3, 2026)      BC Place, Vancouver

July 3, 2026        Round of 32 - 14                 11:30 p.m. (July 3, 2026)    AT&T Stadium, Dallas

July 3, 2026        Round of 32 - 15                 3:30 a.m. (July 4, 2026)      Hard Rock Stadium, Miami

July 3, 2026        Round of 32 - 16                 7:00 a.m. (July 4, 2026)      Arrowhead Stadium, Kansas City

July 4, 2026        Round of 16 - 1                   10:30 a.m. (July 4, 2026)    NRG Stadium, Houston

July 4, 2026        Round of 16 - 2                   2:30 a.m. (July 5, 2026)      Lincoln Financial Field, Philadelphia

July 5, 2026        Round of 16 - 3                   1:30 a.m. (July 6, 2026)      MetLife Stadium, New Jersey

July 5, 2026        Round of 16 - 4                   5:30 a.m. (July 6, 2026)      Estadio Azteca, Mexico City

July 6, 2026        Round of 16 - 5                   12:30 a.m. (July 7, 2026)    AT&T Stadium, Dallas

July 6, 2026        Round of 16 - 6                   5:30 a.m. (July 7, 2026)      Lumen Field, Seattle

July 7, 2026        Round of 16 - 7                   9:30 p.m. (July 7, 2026)      Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

July 7, 2026        Round of 16 - 8                   1:30 a.m. (July 8, 2026)      BC Place, Vancouver

July 9, 2026        Quarterfinal - 1                    1:30 a.m. (July 10, 2026)    Gillette Stadium, Boston

July 10, 2026      Quarterfinal - 2                    12:30 a.m. (July 11, 2026)  SoFi Stadium, Los Angeles

July 11, 2026      Quarterfinal - 3                    2:30 a.m. (July 12, 2026)    Hard Rock Stadium, Miami

July 11, 2026      Quarterfinal - 4                    6:30 a.m. (July 12, 2026)    Arrowhead Stadium, Kansas City

July 14, 2026      Semifinal - 1                        12:30 a.m. (July 15, 2026)  AT&T Stadium, Dallas

July 15, 2026      Semifinal - 2                        12:30 a.m. (July 16, 2026)  Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

July 18, 2026      Third-place play-off                            2:30 a.m. (July 19, 2026)    Hard Rock Stadium, Miami

July 19, 2026      Final                                     12:30 a.m. (July 20, 2026)  MetLife Stadium, New Jersey

Also Read: FIFA World Cup 2026: A Connoisseur’s Take on Football’s Biggest Stage

schedule
FIFA World Cup 2026
The Sentinel - of this Land, for its People
www.sentinelassam.com