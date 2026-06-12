FIFA World Cup 2026 Schedule Revealed: Full Fixtures for Football’s Biggest Show

Date Match Kick-Off Time in IST Venue
June 11, 2026 Mexico v/s South Africa 12:30 a.m. (June 12, 2026) Estadio Azteca, Mexico City
June 11, 2026 South Korea v/s Czechia 7:30 a.m. (June 12, 2026) Estadio Akron, Guadalajara
June 12, 2026 Canada v/s Bosnia and Herzegovina12:30 a.m. (June 13, 2026)BMO Field, Toronto
June 12, 2026 USA v/s Paraguay 6:30 a.m. (June 14, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
June 13, 2026 Qatar v/s Switzerland 12:30 a.m. (June 14, 2026) Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
June 13, 2026 Brazil v/s Morocco 3:30 a.m. (June 14, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
June 13, 2026 Haiti v/s Scotland 6:30 a.m. (June 14, 2026) Gillette Stadium, Boston
June 13, 2026 Australia v/s Turkey 9:30 a.m. (June 14, 2026) BC Place, Vancouver
June 14, 2026 Germany v/s Curacao 10:30 p.m. (June 14, 2026) NRG Stadium, Houston
June 14, 2026 Netherlands v/s Japan 1:30 a.m. (June 15, 2026) AT&T Stadium, Dallas
June 14, 2026 Ivory Coast v/s Ecuador 4:30 a.m. (June 15, 2026) Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 14, 2026 Sweden v/s Tunisia 7:30 a.m. (June 15, 2026) Estadio BBVA, Monterrey
June 15, 2026 Spain v/s Cape Verde 9:30 p.m. (June 15, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 15, 2026 Belgium v/s Egypt 12:30 a.m. (June 16, 2026) Lumen Field, Seattle
June 15, 2026 Saudi Arabia v/s Uruguay 3:30 a.m. (June 16, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
June 15, 2026 Iran v/s New Zealand 6:30 a.m. (June 16, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
June 16, 2026 France v/s Senegal 12:30 a.m. (June 17, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
June 16, 2026 Iraq v/s Norway 3:30 a.m. (1June 17, 2026) Gillette Stadium, Boston
June 16, 2026 Argentina v/s Algeria 6:30 a.m. (June 17, 2026) Arrowhead Stadium, Kansas City
June 16, 2026 Austria v/s Jordan 9:30 a.m. (June 17, 2026) Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
June 17, 2026 Portugal v/s DR Congo 10:30 p.m. (June 17, 2026) NRG Stadium, Houston
June 17, 2026 England v/s Croatia 1:30 a.m. (June 18, 2026 AT&T Stadium, Dallas
June 17, 2026 Ghana v/s Panama 4:30 a.m. (June 18, 2026) BMO Field, Toronto
June 17, 2026 Uzbekistan v/s Colombia 7:30 a.m. (June 18, 2026) Estadio Azteca, Mexico City
June 18, 2026 Czechia v/s South Africa 9:30 p.m. (June 18, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 18, 2026 Switzerland v/s Bosnia and Herzegovina12:30 a.m. (June 19, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
June 18, 2026 Canada v/s Qatar 3:30 a.m. (June 19, 2026) BC Place, Vancouver
June 18, 2026 Mexico v/s South Korea 6:30 a.m. (June 19, 2026) Estadio Akron, Guadalajara
June 19, 2026 USA v/s Australia 12:30 a.m. (June 20, 2026) Lumen Field, Seattle
June 19, 2026 Scotland v/s Morocco 3:30 a.m. (June 20, 2026) Gillette Stadium, Boston
June 19, 2026 Brazil v/s Haiti 6:30 a.m. (June 20, 2026) Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 19, 2026 Turkey v/s Paraguay 9:30 a.m. (June 20, 2026) Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
June 20, 2026 Netherlands v/s Sweden 10:30 p.m. (June 20, 2026) NRG Stadium, Houston
June 20, 2026 Germany v/s Ivory Coast 1:30 a.m. (June 21, 2026) BMO Field, Toronto
June 20, 2026 Ecuador v/s Curacao 5:30 a.m. (June 21, 2026) Arrowhead Stadium, Kansas City
June 20, 2026 Tunisia v/s Japan 9:30 a.m. (June 21, 2026) Estadio BBVA, Monterrey
June 21, 2026 Spain v/s Saudi Arabia 9:30 p.m. (June 21, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 21, 2026 Belgium v/s Iran 12:30 a.m. (June 22, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
June 21, 2026 Uruguay v/.s Cape Verde 3:30 a.m. (June 22, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
June 21, 2026 New Zealand v/s Egypt 6:30 a.m. (June 22, 2026) BC Place, Vancouver
June 22, 2026 Argentina v/s Austria 10:30 p.m. (June 22, 2026) AT&T Stadium, Dallas
June 22, 2026 France v/s Iraq 2:30 a.m. (June 23, 2026) Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 22, 2026 Norway v/s Senegal 5:30 a.m. (June 23, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
June 22, 2026 Jordan v/s Algeria 8:30 a.m. (June 23, 2026) Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
June 23, 2026 Portugal v/s Uzbekistan 10:30 p.m (June 23, 2026) NRG Stadium, Houston
June 23, 2026 England v/s Ghana 1:30 a.m. (June 24, 2026) Gillette Stadium, Boston
June 23, 2026 Panama v/s Croatia 4:30 a.m. (June 24, 2026) BMO Field, Toronto
June 23, 2026 Colombia v/s DR Congo 7: 30 a.m. (June 24, 2026) Estadio Akron, Guadalajara
June 24, 2026 Switzerland v/s Canada 12:30 a.m. (June 25, 2026) BC Place, Vancouver
June 24, 2026 Bosnia and Herzegovina v/s Qatar12:30 a.m. (June 25, 2026) Lumen Field, Seattle
June 24, 2026 Morocco v/s Haiti 3:30 a.m. (June 25, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 24, 2026 Scotland v/s Brazil 3:30 a.m. (June 25, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
June 24, 2026 South Afrcia v/s South Korea 6:30 a.m. (June 25, 2026) Estadio BBVA, Monterrey
June 24, 2026 Czechia v/s Mexico 6:30 a.m. (June 25, 2026) Estadio Azteca, Mexico City
June 25, 2026 Cuaraco v/s Ivory Coast 1:30 a.m. (June 26, 2026) Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 25, 2026 Ecuador v/s Germany 1:30 a.m. (June 26, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
June 25, 2026 Tunisia v/s Netherlands 4:30 a.m. (June 26, 2026) Arrowhead Stadium, Kansas City
June 25, 2026 Japan v/s Sweden 4:30 a.m. (June 26, 2026) AT&T Stadium, Dallas
June 25, 2026 Turkey v/s USA 7:30 a.m. (June 26, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
June 25, 2026 Paraguay v/s Australia 7:30 a.m. (June 26, 2026) Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
June 26, 2026 Norway v/s France 12:30 a.m. (June 27, 2026) Gillette Stadium, Boston
June 26, 2026 Senegal v/s Iraq 12:30 a.m. (June 27, 2026) BMO Field, Toronto
June 26, 2026 Cape Verde v/s Saudi Arabia 5:30 a.m. (June 27, 2026) NRG Stadium, Houston
June 26, 2026 Uruguay v/s Spain 5:30 a.m. (June 27, 2026) Estadio Akron, Guadalajara
June 26, 2026 New Zealand v/s Belgium 8:30 a.m. (June 27, 2026) BC Place, Vancouver
June 26, 2026 Egypt v/s Iran 8:30 a.m. (June 27, 2026) Lumen Field, Seattle
June 27, 2026 Panama v/s England 2:30 a.m. (June 28, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
June 27, 2026 Croatia v/s Ghana 2:30 a.m. (June 28, 2026) Lincoln Financial Field, Philadelphia
June 27, 2026 Colombia v/s Portugal 5:00 a.m. (June 28, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
June 27, 2026 DR Congo v/s Uzbekistan 5:00 a.m. (June 28, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
June 27, 2026 Algeria v/s Austria 7:30 a.m. (June 28, 2026) Arrowhead Stadium, Kansas City
June 27, 2026 Jordan v/s Argentina 7:30 a.m. (June 28, 2026) AT&T Stadium, Dallas
June 28, 2026 Round of 32 - 1 12:30 a.m. (June 29, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
June 29, 2026 Round of 32 - 2 10:30 p.m. (June 29, 2026) NRG Stadium, Houston
June 29, 2026 Round of 32 - 3 2:00 a.m. (June 30, 2026) Gillette Stadium, Boston
June 29, 2026 Round of 32 - 4 6:30 a.m. (June 30, 2026) Estadio BBVA, Monterrey
June 30, 2026 Round of 32 - 5 10:30 p.m. (June 30, 2026) AT&T Stadium, Dallas
June 30, 2026 Round of 32 - 6 2:30 a.m. (July 1, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
June 30, 2026 Round of 32 - 7 6:30 a.m. (July 1, 2026) Estadio Azteca, Mexico City
July 1, 2026 Round of 32 - 8 9:30 p.m. (July 1, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
July 1, 2026 Round of 32 - 9 1:30 a.m. (July 2, 2026) Lumen Field, Seattle
July 1, 2026 Round of 32 - 10 5:30 a.m. (July 2, 2026) Levi's Stadium, San Francisco Bay Area
July 2, 2026 Round of 32 - 11 12:30 a.m. (July 3, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
July 2, 2026 Round of 32 - 12 4:30 a.m. (July 3, 2026) BMO Field, Toronto
July 2, 2026 Round of 32 - 13 8:30 a.m. (July 3, 2026) BC Place, Vancouver
July 3, 2026 Round of 32 - 14 11:30 p.m. (July 3, 2026) AT&T Stadium, Dallas
July 3, 2026 Round of 32 - 15 3:30 a.m. (July 4, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
July 3, 2026 Round of 32 - 16 7:00 a.m. (July 4, 2026) Arrowhead Stadium, Kansas City
July 4, 2026 Round of 16 - 1 10:30 a.m. (July 4, 2026) NRG Stadium, Houston
July 4, 2026 Round of 16 - 2 2:30 a.m. (July 5, 2026) Lincoln Financial Field, Philadelphia
July 5, 2026 Round of 16 - 3 1:30 a.m. (July 6, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
July 5, 2026 Round of 16 - 4 5:30 a.m. (July 6, 2026) Estadio Azteca, Mexico City
July 6, 2026 Round of 16 - 5 12:30 a.m. (July 7, 2026) AT&T Stadium, Dallas
July 6, 2026 Round of 16 - 6 5:30 a.m. (July 7, 2026) Lumen Field, Seattle
July 7, 2026 Round of 16 - 7 9:30 p.m. (July 7, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
July 7, 2026 Round of 16 - 8 1:30 a.m. (July 8, 2026) BC Place, Vancouver
July 9, 2026 Quarterfinal - 1 1:30 a.m. (July 10, 2026) Gillette Stadium, Boston
July 10, 2026 Quarterfinal - 2 12:30 a.m. (July 11, 2026) SoFi Stadium, Los Angeles
July 11, 2026 Quarterfinal - 3 2:30 a.m. (July 12, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
July 11, 2026 Quarterfinal - 4 6:30 a.m. (July 12, 2026) Arrowhead Stadium, Kansas City
July 14, 2026 Semifinal - 1 12:30 a.m. (July 15, 2026) AT&T Stadium, Dallas
July 15, 2026 Semifinal - 2 12:30 a.m. (July 16, 2026) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
July 18, 2026 Third-place play-off 2:30 a.m. (July 19, 2026) Hard Rock Stadium, Miami
July 19, 2026 Final 12:30 a.m. (July 20, 2026) MetLife Stadium, New Jersey
Also Read: FIFA World Cup 2026: A Connoisseur’s Take on Football’s Biggest Stage