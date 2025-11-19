All Assam Open Taekwon Do Champioship 2025: Kamrup bag 13 medals

GUWAHATI: Kamrup bagged 13 medals including 7 gold in the 12th All Assam Open Taekwon Do (ITF) Champioship 2025 held recently in North Lakhimpur.

Medal winners: 51 to 54 catagory (spiring), Saurav Hazarika – Gold, Darshan Kasyap-Silver, Roushan kumar – Bronz. 55-60 category: Abhijit Sahani-Gold, Neeraj Sarma –Silver. Below 37 Category: Deepanshu Raj –Gold. Below 12years: Ansh Chetri –Gold, Patisree Dey -2 silver. Below 71 kg category: Ranjhana Saha –Gold. 41-45 kg category: Aadrita Mukharjee- Gold (2 nos).

