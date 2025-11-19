SBI-ITF Juniors J60 Tennis Tournament: Top seed Aradhya in pre-qtrs

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Top seed Aradhya Kshitij of India stormed into the pre-quarter final defeating Raunak Kashyap in straight sets in the SBI-ITF Juniors J60 Tennis Tournament held at the AATA Complex in the city on Tuesday. Aradhya won the one sided match 6-0, 6-1. Day’s Results: Boys singles U-18 (First Round): Prakaash Sarran (IND) Beat 7th seed Hruthik Katakam (IND) 7-6(3), 1-6, 7-5. Aarush Kote (USA) Beat Evan Saha (IND) 6-1, 6-3, Aditya Mor (IND) Beat Niyanth Badrinarayanan (USA) 3-6, 6-4, 6-4, Prateek Sheoran (IND) Beat Gowtham Shanmugasundaram (IND) 6-3, 6-4, Om Verma (IND) Beat Lethaeesh S Kombila (IND) 6-3, 6-2, Aradhya Kshitij (IND) Beat Raunak Kashyap (IND) 6-0, 6-1, Shaurya Swarup (IND) Beat Tejas Ravi (IND) 6-2, 6-4, Praneel Sharma (IND) Beat Faiz Ali Kidwai (IND) 6-1, 4-1 (Retd.), Amrit Dhankar (IND) Beat Mokshangna Talasila (IND) 6-0, 6-1 Girls Singles (First Round): Jaya Kapoor (IND) Beat Devanshi Tamuly (IND) 6-0, 6-0, Sherry Sharma (IND) Beat Savarnika Visanakarra (IND) 7-5, 6-1, Sree Syleswari Velmanikandan (IND) Beat Akansha Ghosh (IND) 6-2, 3-6, 6-3, Advita Gupta (IND) Beat Kabyanjali Hazarika (IND) 6-0, 6-1.

