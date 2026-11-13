Assam Announces Squad for 49th Junior National Badminton Championship in Gangtok

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Badminton Association announced its squad for the 49th Junior National Badminton Championship. The competition will kick off at Gangtok from November 14.
Squad: Boys-Barnil Akash Changmai, Anoyan Bora, Prangan Choudhury, Arnab Pratim Borgohain, Chirshyamal Baruah, Azfar Zia Ahmed, Monarch Borgohain, Rajdeep Bora, Daksh Baruah, Anchit Das and Gitarth Gogoi. Girls- Gargi Saikia, Bhabishya Changmai, Naimikha Saikia, Abhika Borgohain, Bedagni Gogoi, Tarali Bora, Asadita Baruah, Nirnita Bailung and Liyana Dutta. Manager-Navajyoti Bora, Imtiazur Rahman and Jayanta Kumar Thakuria. Coach-Bahniman Bora, Abhijit Gogoi, Amit Saha and Mithun Das.
Also Read: Assam Paralympic Association Announces 10-Member Team for National Para Swimming Championships