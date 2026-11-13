Local Sports

Assam Announces Squad for 49th Junior National Badminton Championship in Gangtok

Assam announces its boys' and girls' squads for the 49th Junior National Badminton Championship, beginning in Gangtok on November 14.
Assam Badminton Association
Published on

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Assam Badminton Association announced its squad for the 49th Junior National Badminton Championship. The competition will kick off at Gangtok from November 14.

Squad: Boys-Barnil Akash Changmai, Anoyan Bora, Prangan Choudhury, Arnab Pratim Borgohain, Chirshyamal Baruah, Azfar Zia Ahmed, Monarch Borgohain, Rajdeep Bora, Daksh Baruah, Anchit Das and Gitarth Gogoi. Girls- Gargi Saikia, Bhabishya Changmai, Naimikha Saikia, Abhika Borgohain, Bedagni Gogoi, Tarali Bora, Asadita Baruah, Nirnita Bailung and Liyana Dutta. Manager-Navajyoti Bora, Imtiazur Rahman and Jayanta Kumar Thakuria. Coach-Bahniman Bora, Abhijit Gogoi, Amit Saha and Mithun Das.

Also Read: Assam Paralympic Association Announces 10-Member Team for National Para Swimming Championships

Assam Badminton Association
Junior National Badminton Championship