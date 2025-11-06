Local Sports

Assam announces squad for Ranji clash against Tripura in Agartala

Assam Cricket Association named its squad for the Ranji Trophy match against Tripura in Agartala from Nov 8; Assam has two points so far.
Ranji Trophy
GUWAHATI: Assam Cricket Association announced its squad for the next Ranji Trophy match against Tripura which will be held in Agartala from November 8. Assam played three matches in the season and collected two points.

Ranji Squad: Denish Das (Captain), Sumit Ghadigaonkar (Vice-Captain), Sib Sankar Roy, Sarupam Purkayastha,Rituraj Biswas, Pradyun Saikia, Rahul Singh, Avinav Choudhury, Abdul Ajij Kuraishi, Mukhtar Hussain, Parvej Musaraf, Ayushman Malakar, Bhargab Pratim Lahkar, Darshan Rajbangshi, Abhishek Thakuri (W.K).

Support Staff: Head Coach – Noel David; Coach – Rajib Rajbangshi.

