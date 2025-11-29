Assam Badminton Association picks squad for Sub- Junior National Badminton Championship

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Assam Badminton Association (ABA) announced its squad for the Sub- Junior National Badminton Championship scheduled to be held in Bhubaneswar from December 1.
Squad: Boys- Anikesh Dutta, Daksh Baruah, Anchit Das, Chirashyamal Boruah, Prangan Choudhury, Gitartha Gogoi, Bornil Akash Changmaiand and Aanayan Borah. Girls: Bedagni Gogoi, Subhrasree Smita Baruwati, Rajviricha Gogoi, Gargi Borgohain, Saradi Rani Sonowal, Ayushi Dutta, Suchismita Chakraborty, Noimikha Saikia, Shantipriya Hazarika and Bhavishya Changmai.
Coach: Suranjan Bhobora, Uttam Kumar Boruah, Abhijit Gogoiand Rajdeep Sarmah. Manager: Rituraj Chetia.
