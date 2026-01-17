Assam Football Association announces squad for Santosh Trophy

Our Sports Reporter
GUWAHATI: The Assam Football Association on Thursday announced its squad for the final leg of the Santosh Trophy, which will be jointly hosted by Dhakuakhana and Silapathar from January 21. As one of the host teams, Assam have earned direct entry into the final round.
Squad: Goalkeepers: Satyajit Bordoloi, Navajyoti Ayan. Defenders: Dipu Gohain, Sudem Wary, Didwm Hazowary, Ambar Chetri, Nabin Rabha, Danswrang Basumatary, Rustom Brahma. Midfielders: Timothi Narzary, Rituraj Mohan, Jangminlun Kuki, Pragyan Sundar Gogoi, Rishiraj Boruah, Subham Chetry. Forwards/Wingers: Sudeepta Konwar, Akrang Narzary, Dipu Mirdha, GwgwmSar Goyary, Anupom Borgohain, Pranjal Bhumij, Mayukh Gogoi.
