Dr (Capt) K Thimmappiah Memorial Tournament: Karnataka Sec XI win against Assam

Our Sports Reporter

GUWAHATI: Assam lost to Karnataka Secretarys XI by 7 wickets in the Dr (Capt) K Thimmappiah Memorial Tournament in Alur on Friday.

Brief scores: Karnataka Secretarys (1st Innings): 315 (98.5 overs), Kruthik Krishna 72 off 190 balls, Madhav P Bajaj 63, Lochan S Gowda 59, Riyan Parag 4/106, Mukhter Hussain 4/64.

Assam 1st Innings: 140 (36.5 overs)- Akash Sengupta 42 off 54 balls, Riyan Parag 39 off 30 balls, Denish Das 28 off 46 balls; Venkatesh M 5/28, Abhishek Ahlawat 4/65.

Assam 2nd Innings: 212 (86.1 overs), Sibsankar Roy 51 off 123 balls, Riyan Parag 35 off 83 balls, Denish Das 31 off 41 balls; Abhishek Ahlawat 5/52, Madhav P Bajaj 2/49, Dhruv P 2/57. Karnataka Secretarys XI 2nd Innings: 38/3 (11 overs), Rahul Singh 2/6, Swarupam Purkayastha 1/19.

