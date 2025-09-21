Guwahati: ITF Masters Tour 100 concludes at India Club

Our Sports Reporter

GUWAHATI: The 1st India Club-International Tennis Federation Masters Tour 100 Tournament 2025 concluded at the India Club premises on Saturday. A brief award ceremony was held following the finals during which prizes were presented to the winners and runners up.

Final results: Above 35+ Men’s Singles – Tutu Thapa bt. Prasurjya Borah 6-0, 6-1; Above 35+ Women’s Singles – Rani Kaur Marwa bt. Naina Mittal 6-0, 6-1.

Above 45+ Men’s Singles – Arjun Chitale bt. Dilip Mohanty 7-5, 6-4; Above 45+ Women’s Singles – Nazneen Rahman bt. Babita Mohan Langthasa 6-1, 6-1; Above 50+ Men’s Singles – Charudatta Ozarkar bt. Shahnawaz Zaffar 6-2, 6-2; Above 55+ Men’s Singles – Hekim Ali bt. Amlandeep Das 6-1, 6-0; Above 35+ Men’s Doubles – Tutu Thapa & Prasurjya Borah bt. Ashim Jyoti Dutta & Partha Pratim Dutta 6-1, 6-0.

Above 35+ Women’s Doubles – Paramita Guharoy & Rani Kaur Marwa bt. Naina Mittal & Ruprekha Bora Amchi 6-0, 6-0; Above 40+ Men’s Doubles – Priyanuz Dutta Lahkar & Shiv Kr. Prajapati bt. Rupjit Bharali & Samrat Mahanta 6-4, 6-1.

Above 45+ Men’s Doubles – Arjun Chitale & Nitin Arvind Tondon bt. Ashish Agarwal & Dilip Mohanty 6-3, 6-4; Above 45+ Women’s Doubles – Sunumoni Barkataky & Nazneen Zaffar bt. Mitali Baruah & Rengani Borgohain 6-2, 6-2.

Above 50+ Men’s Doubles – Rajeev Kr. Bora & Rajiv Dutta bt. Pallab Kr. Choudhury & Charudatta Ozarkar 6-2, 6-2; Above 55+ Men’s Doubles – Devojyoti Borpuzari & Hekim Ali bt. Rana Bhuyan & Simanta Talukdar 6-2, 6-1.

Above 35+ Mixed Doubles – Rani Kaur Marwa & Prasurjya Borah bt. Shiv Kr. Prajapati & Mitali Baruah 6-3, 6-1; Above 45+ Mixed Doubles – Dilip Mohanty & Nazneen Zaffar bt. Rengani Borgohain & Arjun Borali 6-1, 6-4.

