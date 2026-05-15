Guwahati Sports Association Names Squad for Nuruddin Senior Inter District Cricket Final

GUWAHATI: Guwahati Sports Association (GSA) announced its squad for the final of the Nuruddin Senior Inter District Cricket which will begin at the ACA Stadium from May 16. Guwahati will face NFRSA in the final.
Squad: Rishav Das, Pradyun Saikia, Kunal Sarma(Captain), Sumit C. Ghadigaonkar(WK), Hrishikesh Tamuli, Akash Sengupta, Rohan Hazarika, Sumit Kashyap, Ayushman Malakar, Abdul Ajij Kuraishi, Rohit Singh, Rajveer Singh, Dhruv Raaj Borah, Saahil Jain, Aditya Roy Choudhury, Syed Zeeshan Armand Zuffri, Manish Mahato. Support staff: Rajib Rajbongshi (Head Coach cum Manager) and Bhaskar Jyoti Barman (Coach).
