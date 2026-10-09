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Guwahati Sports Association Unveils Squad for Under-17 Basketball Championship

GSA names 12-member Guwahati squad for All Assam Inter-District Under-17 Basketball Championship in Golaghat from October 9.
All Assam Inter-District Under-17 Basketball Championship,
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Our Sports Reporter

GUWAHATI: Guwahati Sports Association (GSA) announced its squad for the All Assam Inter-District Under-17 Basketball Championship, scheduled to be held at Golaghat from October 9.

Selected Players:  Abhijit Jonak Sarma, Anpung Goyary,  Anish Bora, Shrutanik Talukdar, 5. Pawan Paswan, Mekala Kartick Kumar,  Bijin Bikash Choudhury,  Darshil Buragohain, Dritishman Barman, Aniket Chaurasia, Prateek Yadav,  Neeleric Rajkhowa. Team Officials: Coach: Bijit Kalita. Assistant Coach: Tonmoy Baruah. Manager: Bishal Sarkar.

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Guwahati Sports Association
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