Guwahati Sports Association Unveils Squad for Under-17 Basketball Championship

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Guwahati Sports Association (GSA) announced its squad for the All Assam Inter-District Under-17 Basketball Championship, scheduled to be held at Golaghat from October 9.
Selected Players: Abhijit Jonak Sarma, Anpung Goyary, Anish Bora, Shrutanik Talukdar, 5. Pawan Paswan, Mekala Kartick Kumar, Bijin Bikash Choudhury, Darshil Buragohain, Dritishman Barman, Aniket Chaurasia, Prateek Yadav, Neeleric Rajkhowa. Team Officials: Coach: Bijit Kalita. Assistant Coach: Tonmoy Baruah. Manager: Bishal Sarkar.
Also Read: Kusal Mendis named Sri Lanka’s Test captain ahead of Pakistan series