Kunal Sarma to Lead Guwahati in Nuruddin Ahmed Trophy Inter-District Campaign

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Kunal Sarma will lead Guwahati team for the Nuruddin Ahmed Trophy Senior Inter-District Cricket Tournament. Akash Sengupta named as his deputy.
Guwahati will begin their campaign against Nalbari at the ACA Stadium, Barsapara on Sunday. Their second league match is scheduled against Bongaigaon from April 26.
Squad: Rishav Das, Pradyun Saikia, Kunal Sarma (Captain), Hrishikesh Tamuli (WK), 5. Akash Sengupta (Vice-Captain), Rohan Hazarika, Sumit Kashyap, Ayushman Malakar, Abdul Ajij Kuraishi, Rohit Singh, Rajveer Singh, Dhruv Raaj Borah, Saahil Jain, Aditya Roy Choudhury, Syed Zeeshan Armand Zuffri (WK) and Manish Mahato.
Head Coach cum Manager: Rajib Rajbongshi. Coach: Bhaskar Jyoti Barman.
