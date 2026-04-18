Kunal Sarma to Lead Guwahati in Nuruddin Ahmed Trophy Inter-District Campaign

Kunal Sarma will lead Guwahati in the Nuruddin Ahmed Trophy, with Akash Sengupta named vice-captain.
GUWAHATI: Kunal Sarma will lead Guwahati team for the Nuruddin Ahmed Trophy Senior Inter-District Cricket Tournament. Akash Sengupta named as his deputy.

Guwahati will begin their campaign against Nalbari at the ACA Stadium, Barsapara on Sunday. Their second league match is scheduled against Bongaigaon from April 26.

Squad: Rishav Das, Pradyun Saikia, Kunal Sarma (Captain), Hrishikesh Tamuli (WK), 5. Akash Sengupta (Vice-Captain), Rohan Hazarika, Sumit Kashyap, Ayushman Malakar, Abdul Ajij Kuraishi, Rohit Singh, Rajveer Singh, Dhruv Raaj Borah, Saahil Jain, Aditya Roy Choudhury,  Syed Zeeshan Armand Zuffri (WK) and  Manish Mahato.

Head Coach cum Manager: Rajib Rajbongshi. Coach:  Bhaskar Jyoti Barman.

Nuruddin Ahmed Trophy Senior Inter-District Cricket Tournament
Kunal Sarma

