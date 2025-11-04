Local Sports

Mumbai reach 179/3 on Day 2 against Assam in C K Nayudu Trophy

Mumbai scored 3-179 in their first innings against Assam on day II of the Col C K Nayudu match at the ACA Cricket Academy Ground, North Guwahati.
GUWAHATI: Mumbai scored 3-179 in their first innings against Assam on day II of the Col C K Nayudu match at the ACA Cricket Academy Ground, North Guwahati today. Earlier Assam bowled out 192 in their first innings. Brief scores: Assam: 192 all out (72.4 overs), Roshan Topno 63, Mayukh Hazarika 55; Jugraj M 3/34, Zaid Patankar 2/26, Nikhil Giri 2/29, Ayush Sachin Vartak 2/36; Mumbai-179/3 (45 overs), Sumeir Zaveri not out 72, Jay Jain 38, Manan Bhatt 31,  Nishant Singhania 1/36, Mayukh Hazarika 1/40, Rajesh Prasad 1/55.

