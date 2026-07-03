Sinhayana Pathak to Captain Guwahati in ACA Girls’ U-15 Inter-District Cricket Tournament

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GUWAHATI: Sinhayana Pathak has been named captain of the Guwahati team for the upcoming ACA Girls’ Under-15 Inter-District Cricket Tournament, scheduled to be held in Nalbari from July 5. The tournament, organized by the Assam Cricket Association (ACA), will feature district teams from across the state.

The squad: Sinhayana Pathak (Captain), Jigyasha Baishya (Vice-Captain), Anandi Kumari, Alia Jannat, Debashree Saikia, Tanushri Deka, Rajshree Baruah, Boibhabi Bharadwaj, Aradhya Sandilya (Wicket Keeper), Trisha Dutta (Wicket Keeper), Rupika Sarma, Nirmita Sinha, Prapti Ponjit, Ragini Rodali Kashyap, Pehr Sinha and Drisana Regmi. Head coach: Papori Gogoi. Coach-cum-manager: Iftarul Hussain.

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