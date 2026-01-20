Maharashtra Dominates Assam in Vijay Merchant Trophy Clash

Our Sports Reporter
GUWAHATI: Maharashtra took control against Assam in their Vijay Merchant Trophy match at Rajkot on Monday. In reply to Assam’s first-innings total of 244, Maharashtra reached 172 for 3 at stumps on Day II, trailing by 72 runs with eight wickets in hand.
Brief Scores: Assam: 244 all out (114.5 overs); Aman Yadav 50, Sameer Mahato 43, Nihal Baishya 36, Swarnav Srihit Guru Das 33; Eknath Devade 3/16, Shourya Deshmukh 2/38; Maharashtra: 172/3 (63 overs); Prajwal More 52, Eknath Devade 46, Raghav Yogesh Naik 35 no; Sameer Mahato 2/39.
