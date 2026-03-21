India Meteorological Department Warns of Lightning and Thunderstorms in Arunachal Pradesh

OUR CORRESPONDENT

ITANAGAR: Thunderstorms accompanied by lightning are likely at isolated places in several districts of Arunachal Pradesh on March 21, according to a district-wise weather warning issued by the India Meteorological Department (IMD) on Friday.

The forecast by the Meteorological Centre here indicates that districts including West Kameng, Kamle, Lower Subansiri, Papum Pare, Namsai, Changlang, Tirap, and Longding are likely to experience thunderstorms with lightning at isolated places on March 21.

Upper Subansiri and Lower Dibang Valley may also witness similar conditions, while several other districts are expected to remain without any warning.

On March 22, thunderstorms with lightning are likely at isolated places in districts such as Lower Subansiri, Kamle, West Siang, Lower Siang, Lower Dibang Valley, Lohit, Tirap, and Changlang.

However, most other districts are expected to witness no significant weather warning during the day. For March 23, thunderstorm activity is likely to continue in parts of the state, particularly in West Kameng, Lower Subansiri, West Siang, Lower Siang, Lower Dibang Valley, Namsai, East Siang, Tirap, Changlang, and Longding. Other districts are likely to remain largely free from weather alerts.

The outlook for March 24 indicates the possibility of heavier weather activity in some districts. Thunderstorms with lightning and heavy rain are very likely at isolated places in Papum Pare, East Kameng, Kurung Kumey, Upper Siang, and Tirap districts.

Heavy rain is also likely at isolated places in West Siang and Siang districts, while thunderstorms with lightning may occur in Lower Subansiri, Lower Dibang Valley, Dibang Valley, Changlang, and Longding. The weather office has observed that thunderstorms involve sudden electrical discharges manifested by flashes of lightning accompanied by rumbling thunder, and has advised residents to remain alert during such conditions.

