Indian Army holds Joint Security & Counter-Drone exercises in Tinsukia

A CORRESPONDENT
DIBRUGARH: The Indian Army in collaboration with civil administration, police, paramilitary and industry stakeholders conducted three major exercises under ‘Samanvay Shakti-Military Civil Fusion’ to strengthen preparedness and protect critical energy infrastructure in Upper Assam.
At OIL India’s Hebeda Collection Station, Makum (Tinsukia), a joint security drill simulated an insurgent attack. The exercise included room intervention, bomb disposal, casualty evacuation, fire-fighting, oil spillage control and damage assessment.
The Army’s Quick Reaction and Bomb Disposal teams, OIL Security, Assam Industrial Security Force, State Fire & Emergency Services and Medical Units participated, demonstrating integrated response capabilities.
At Indian Oil Corporation Ltd, Digboi, a counter-drone exercise rehearsed response to a simulated kamikaze drone strike. The drill tested drone detection, fire-fighting, casualty evacuation, triage, bomb disposal, site control, and crowd management. Civilians were also sensitized on safety measures and differentiating drones from satellites to avoid false alarms.
At Coal India Limited, Ledo, the Army in collaboration with CIL and Assam Industrial Security Force successfully conducted a comprehensive joint exercise to enhance security response, disaster preparedness, and public awareness.
These exercises reinforced Mil-Civil synergy, validated inter-agency coordination, and built public confidence in safeguarding Assam’s vital installations.
