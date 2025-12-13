Assam Government Orders Major Reshuffle of 18 ACS Officers

Staff Reporter
Guwahati: The state government has ordered a major reshuffle of ACS-level officers. As many as 18 ACS officers have been transferred and posted through notifications issued by the Department of Personnel.
According to the notifications, Santana Bora, Additional District Commissioner, Dhubri, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Darrang; Pankaj Chamuah, Co-District Commissioner, Makum, Tinsukia is transferred and posted as Deputy Secretary to the Govt. of Assam, Revenue & Disaster Management Department; Pallavi Gogoi, Additional District Commissioner, Bajali, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Nagaon; Moushumi Chetia, Additional District Commissioner, Barpeta, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Nalbari; Saptati Endow, Additional District Commissioner, Hojai is transferred and posted as Additional District Commissioner, Hailakandi; Jonti Deka, Additional District Commissioner, Nalbari is transferred and posted as Additional District Commissioner, Tamulpur; Ashutosh Deka, Additional District Commissioner, Nalbari, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Golaghat; Geetashri Lachit, Additional District Commissioner, Barpeta, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Kamrup; Dr. Mondira Boruah, Co-District Commissioner, Digboi is transferred and posted as Additional District Commissioner, Tinsukia; Antara Sen, Additional District Commissioner, Cachar, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Hailakandi; Pranjal Kumar Das, Additional District Commissioner, Dhubri, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Bongaigaon; Gopal Sharma Additional District Commissioner, Karbi Anglong is transferred and posted as Additional District Commissioner, Nagaon; Van Lal Limpuia Nampui, Additional District Commissioner, Dhemaji is transferred and posted as Additional District Commissioner, Hailakandi; Phyllis V L Hmunsiami Hrangchal, Additional District Commissioner, Cachar is transferred and posted as Co-District Commissioner, Digboi; Uday Sankar Dutta, Additional District Commissioner, Sribhumi, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Darrang; Hemanga Nobis, Additional District Commissioner, Cachar, is transferred and posted as Additional District Commissioner, Kamrup (M).
All officers are directed to join in their new place of posting within a period of 48 hours.
Moreover, Simanta Basumatary, Assistant Commissioner, Bokajan, is transferred and posted as Assistant Commissioner, Darrang, and Sikha Nath, Assistant Commissioner, Jorhat, is transferred and posted as Assistant Commissioner, Nagaon.
Also Read: Congress leader and former Union Home Minister Shivraj Patil passes away