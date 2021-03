Digboi Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Digboi Constituency Seat

Polling Stations in Digboi Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Digboi Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Digboi: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Borgaon L.P. School 826 Borgaon 2 Babejia L.P. School 369 Babejia 3 No.2 Purani Motapung L.P. School 729 Purani Motapung 4 No.2 Purani Motapung L.P. School 540 Purani Motapung 5 No. 4 Jagyakhowa L.P. School 763 Jagyakhowa 6 Lechengka Gaon L.P. School 879 Lechengka Gaon 7 Betjan Te L.P. School 740 Betjan. 8 Betjan Te Staff Club 803 Betjan. 9 Longswal Te Labour Club 842 Longswal. 10 Hatijan T.E.L.P. School 470 Hatijan 11 Borpothar L.P. School 639 Borpothar 12 Borpothar L.P. School 1124 Borpothar 13 Gopal Krishna.High School 921 14 Gopal Krishna High School 1009 15 Gopal Krishna High School 1075 16 Gopal Krishna High School 923 17 Makum Nimnno Buniadi Vidyalaya 579 18 Makum Raiay High School 755 19 Makum Raiay High School 692 20 Makum Raiay High School 714 21 Makum Raiay High School 949 22 Forest Guard Training School 568 23 Gangabishon Chowkhani Higher Secondery School 619 24 Gangabishon Chowkhani Higher Secondery School 621 25 Makum Hindi High School 683 Makum 26 Makum Hindi High School 564 Makum 27 Dighalsaku L.P. School 863 Dighalsaku 28 Dighalsaku L.P. School 353 Dighalsaku 29 Hapjan Te Staff Club 794 Hapjan. 30 Hapjan Te Labour Club 931 Hapjan. 31 Hapjan Te Staff Club 822 Hapjan. 32 Gangabari Te L.P. School 882 Gangabari. 33 Chota Hapjan Te L.P. School 768 Chota Hapjan. 34 Anandabag Te L.P. School 721 Anandabag. 35 Balijan L.P. School. 860 Balijan 36 Upar Mamoroni L.P. School 773 Upar Mamoroni 37 Pachim Mamoroni L.P. School 627 Pachim Mamoroni 38 Mamoroni Gaon L.P. School 858 Mamoroni Gaon 39 Betoni Gaon L.P. School 330 Betoni Gaon 40 Nahorchapori L.P. School 629 Nahorchapori 41 Nahorchapori L.P. School 655 Nahorchapori 42 Kharjan High School 729 Kharjan 43 Tingrai Bazar L.P. School 1022 Tingrai Bazar 44 Sukanpukhuri L.P. School 789 Sukanpukhuri 45 Tingrai M.E. School 1049 Tingrai 46 Tingrai M.E. School 809 Tingrai 47 Navodoya M.E. School 757 Navodoya 48 No.1 Tokowani L.P. School 911 Tokowani 49 Nazirating Nc L.P. School 1028 Nazirating Nc 50 Raidang Gaon L.P. School 555 Raidang Gaon 51 Panikhowa Gaon L.P. School 517 Panikhowa Gaon 52 2 No. Tokowani L.P. Sschool 364 Tokowani 53 Nahoroni Nc. Gaon L.P. School 702 Nahoroni Nc. Gaon 54 Shantipur Gaon L.P. School 621 Shantipur Gaon 55 Samdung Te Staff Club 770 Samdung. 56 Samdung L.P. School Samdang Division 517 Samdung 57 Samdung Te L.P. School 743 Samdung. 58 Samdung Te Labour Club 456 Samdung. 59 Bengenabari L.P. School 643 Bengenabari 60 M.E.Saijan L.P. School 750 Mesaijan 61 M.E.Saijan L.P. School 403 Mesaijan 62 Mesaijan L.P. School 484 Mesaijan 63 Samdung M.E. School 657 Samdung 64 Raidang Te L.P. School 946 Raidang. 65 Raidang Te L.P. School 716 Raidang. 66 Hanchara T.E. Church Line L.P. School 724 Hanchara 67 Hanchara T.E .18 No Line L.P. School 688 Hanchara. 68 Hanchara Te Union Club 556 Hanchara. 69 Hanchara Te Union Club 515 Hanchara. 70 Hanchara Te Union Club 895 Hanchara. 71 Raidang Hindi L.P. School 648 Raidang 72 Raidang Hindi L.P. School 651 Raidang 73 Borhapjan High School 793 Borhapjan 74 Borhapjan High School 1074 Borhapjan 75 Borhapjan L.P. School 710 Borhapjan 76 Pabhajan L.P. School 456 Pabhajan 77 Bogapani Te Labour Club 690 Bogapani. 78 Bagapani Gaon Panchayat Office 418 Bagapani Gaon 79 Bogapani Te Staff Club 440 Bogapani. 80 Bogapani Te Staff Club 758 Bogapani. 81 Bogapani Te L.P. School (Assam M.E.Section) 966 Bogapani. 82 Bogapani Te L.P. School (Hindi Section.) 1240 Bogapani. 83 Hollong Habi Te L.P. School 743 Hollong Habi. 84 Hollong Habi Te L.P. School 931 Hollong Habi. 85 Borbil L.P. School 1221 Borbil 86 Borbil Venture L.P. School 1116 Borbil Venture 87 Borbil Venture L.P. School 1224 Borbil Venture 88 Ramnagar Gaon L.P. School 970 Ramnagar Gaon 89 Ramnagar Gaon L.P. School 981 Ramnagar Gaon 90 Aoc Hs School Unit 1 1185 Aoc 91 Aoc Hs School Unit 1 481 Aoc 92 Rastriya Vidyalaya 1052 93 Vivekananda Vidyalaya 1129 94 Vivekandnda Vidyalaya 780 95 Valika Vidyamandir 738 96 Vivekananda Vidyalaya 781 97 Nava Vidyapith 771 98 Nava Vidyapith 484 99 Purbanchal High School 886 100 Purbanchal High School 809 101 Purbanchal High School 1252 102 Soumar Vidyapith 691 103 Soumar Vidyapith 546 104 Janata Vidyalaya 832 105 Durgabari Vidyalaya 1103 Durgabari 106 Bapapung L.P. School 618 Bapapung 107 Bapapung L.P. School 658 Bapapung 108 Bhimpathar M.E. School 697 Bhimpathar 109 Dhekiajan Madhabdev L.P. School 757 Dhekiajan Madhabdev 110 Janaki L.P. School 351 111 Panbari L.P. School 755 112 Digboi Wom.E.N'S College 656 Digboi 113 Digboi Women'S College 827 Digboi 114 Valika Vidyamandir 284 115 Valika Vidyamandir 959 116 Golden Jubilli Complex Aod Digboi 738 Aod Digboi 117 Golden Jubilli Complex Aod Digboi 285 Aod Digboi 118 Golden Jubilli Complex Aod Digboi 653 Aod Digboi 119 Golden Jubilli Complex Aod Digboi 422 Aod Digboi 120 A.O.D. Hs School.Unit3 607 A.O.D. 121 A.O.D. Hs School Unit3. 532 A.O.D. 122 A.O.D. Hs School Unit3 636 A.O.D. 123 India Club 731 124 No.1 Golai L.P. School 797 Golai 125 No.1 Golai L.P. School 790 Golai 126 No.1 Golai Hindi L.P. School 652 Golai 127 No.1 Golai Hindi L.P. School 537 Golai 128 No.2 Golai L.P. School 952 Golai 129 No.4 Pawai L.P. School 932 Pawai 130 Balijan L.P. School 771 Balijan 131 Balijan L.P. School 798 Balijan 132 Puberun L.P. School 867 Puberun 133 Borjan L.P. School 731 Borjan 134 Borjan L.P. School 495 Borjan 135 Pawai Te Labour Club 732 Pawai. 136 Pawai Te L.P. School 396 Pawai. 137 Pawai Te L.P. School 880 Pawai. 138 Pawai Te Staff Club 645 Pawai. 139 Pawai Bongaon L.P. School 960 Pawai Bongaon 140 Agbandha Bangali Gaon L.P. School 1144 Agbandha Bangali Gaon

