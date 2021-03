Sadiya Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Sadiya Constituency Seat

Polling Stations in Sadiya Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Sadiya Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Sadiya: 27 March 2021 | Date of Counting: 2 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Takajan Govt. L.P. School 864 Lakhimijan, Kapou Pathar, Jeuti Pathar, Deopani 2 Jyotish Nagar L.P. School 704 Padum Pukhuri, Lakhimi Pathar 3 Padum Pukhuri L.P. School 792 Padum Pukhuri 4 Jyotish Nagar L.P. School 785 Jyotish Nagar, Kapou Pathar, Bokapathar 5 No. 2 Santipur Govt. L.P. School 598 Santipur 6 No. 2 Santipur Govt. L.P. School 897 Santipur 7 6 No. Shantipur L.P. School 1036 Santipur 8 Jawaharlal Neheru Hindi L.P. School 901 Santipur 9 Swahid Bharat Bhumij Me School 723 Santipur 10 Jawaharlal Neheru Hindi L.P. School 681 Santipur 11 Borgora Miri Govt. L.P. School 691 Borgora Miri 12 Borgora Miri Govt. L.P. School 643 Borgora Miri 13 Majuli Janata L.P. School 520 Majuli Janata 14 Tarani Parijat L.P. School 536 Tarani Parijat 15 Dikrong Gaon L.P. School 605 Dikrang Gaon 16 Ratanpur M.E. School 1062 Ratanpur 17 Bhabanigarh L.P. School 293 Bhabanigarh 18 Daragaon L.P. School 921 Daragaon 20 Buraburi Sal Me School 781 Buraburi Sal 21 Natarani Lp School 697 Natarani 22 Natarani Lp School 736 Natarani 23 Assomiya Borgorah Lp School 1202 Assomiya Borgorah 24 2 No. Chapakhowa Town Lp School 875 Chapakhowa Town 25 Chapakhowa Town Me School 696 Chapakhowa Town 26 Sadiya Govt. H.S. School 865 Sadiya 27 Sadiya Govt. H. S. School 962 Sadiya 28 Sadiya Govt. H. S. School 963 Sadiya 29 Chapakhowa Town Govt. L.P. 1076 Chapakhowa Town Govt 30 Chapakhowa Town Govt. L.P. 972 Chapakhowa Town Govt 31 Patidoi Nagaon L.P. School 743 Patidoi Nagaon 32 Chapakhowa Gaon L.P. School 619 Chapakhowa Gaon 33 Rajgarh Govt. L.P. School 710 Rajgarh 34 Mugal.P.Ur L.P. School 795 Mugal.P.Ur 35 Bishnupur Pahukhuwa L.P. School 544 Bishnupur Paukuwa 36 Bishnupur Borgohain L.P. School 738 Bishnupur Borgohain 37 Godadhar Buragohain L.P. School 827 Godadhar Buragohain 38 Duponi Borgaon L.P School 901 Duponi Borgaon 39 Chaulkhowa Nagaon L.P. School 710 Chaulkhowa Nagaon 40 Dailgaon M.E. School 673 Dailgaon 41 Janata M.V. School 939 Dail Gaon 42 Disoi Govt L.P. School 670 Disoi 43 Janata M.V. School 962 Ghurmara Muluk 45 Chandrapur L.P. School 1122 Chandrapur 46 Bhishmak Nagar L.P. School 591 Bhishmak Nagar 47 Ujani Sadiya H.S. School 914 Ujani Sadiya 48 8Th Mile L.P. School 630 Sunpura Kundil Kinar 49 8Th Mile L.P. School 644 Sunpura Kundil Kinar 50 Nasaigaon L.P. School 828 Nasaigaon 51 Majgaon L.P. School 1211 Nasaigaon 52 Tupsinga L.P. School 974 Tupsinga 53 Takajan Deori Gaon L.P. School 676 Takajan Deori Gaon 54 Balichapari L.P. School 535 Balichapari 55 Telikola L.P. School 875 Telikola Gaon 56 Hollowgaon L.P. School 493 Hollowgaon 57 Nasaki L.P. School 771 Nasaki 58 Nasaki L.P. School 955 Nasaki 59 Napatiya L.P.School 1168 Napatiya 60 Napatiya L.P.School 642 Napatiya 61 Udoipur Deori L.P. School 661 Udoipur Deori 62 Dhuniapur L.P. School 455 Dhuniapur 64 Ambikapur L.P. School 506 Ambikapur 65 Ambikapur M.E. School 672 Ambikapur 66 Ambikapur M.E. School 562 Ambikapur 67 Ambikapur L.P. School 771 Ambikapur 68 Anmikapur L.P. School 615 Ambikapur 69 Sunpura L.P. School 1185 Sunpura Gaon 70 Sunpura High School 790 Sunpura Gaon 71 Sunpura High School 805 Sunpura Gaon 72 14Th Mile L.P. School 1053 Bil Gaon 73 Kukuramora L.P. School 886 Bahalharam Gaon 74 Jawaharlal Smriti L.P. School 299 Bahalharam Gaon 75 Bhabala Gaon L.P. School 498 Bhabala Gaon 76 Basagaon L.P. School 1001 Basagaon 77 2No. Karmi L.P. School 955 Karmi 78 Amarpur L P School 754 Amarpur 79 Teliabari L.P. School 684 Teliabari 80 Chilling Madhupur L.P. School 553 Chilling Madhupur 81 Chilling Madhupur L.P. School 1015 Chilling Madhupur 82 Nadibang M.E. School 938 Nadibang 83 Nadibang M.E. School 775 Nadibang 84 Chilling Modhupur L.P. School 986 Chilling Modhupur 85 Hatighuli M.E. School 704 Hatighuli 86 Hatighuli L.P. School 702 Hatighuli 87 Nowkata L.P. School 213 Nowkata 88 Kailashpur L.P. School 41 Kailashpur 89 Kopahtoli L.P. School 841 Kopahtoli 90 Nabormura L.P. School 972 NaBormura 91 Nabormura L.P. School 848 Nabormura 92 Um.E.Swar L.P. School 1087 USwar 93 Saikhowa H.S. School 782 Saikhowa 94 Saikhowa H.S. School 1059 Saikhowa 95 Saikhowa L.P. School 675 Saikhowa 96 Saikhowa L.P. School 678 Saikhowa 97 Dholla L.P. School 814 Dholla 98 Dangari High School 1116 Dangari 99 Chring Tiruwal L.P. School 584 Chring Tiruwal 100 Dangari L.P. School 511 Dangari 101 Aragaon L.P. School 888 Aragaon 102 Aragaon L.P. School 1099 Aragaon 103 Lowpati L.P. School 502 Lowpati 104 Samguri L.P. School 614 Samguri 105 Laina L.P. School 840 Laina 106 Dhulijan L.P. School 808 Betoni Gaon 107 Dulijan L.P. School 749 Dulijan 108 Tamuli L.P. School 203 Tamuli 109 Laina Bagan L.P. School 840 Laina Bagan 110 Khobang Chamguri L.P. School 516 Khobang Chamguri 111 Khobang Chamguri L.P. School 727 Khobang Chamguri 111 Khobang Chamguri L.P. School 727 Khobang Chamguri 112 Khobang T.E. Staff Club 507 Khobang T.E. 113 Rameswar M.E. School 404 Rameswar 114 Khobang T.E. Staff Club 707 Khobang T.E. 115 Samaguri Apeejay L.P. School 494 Samaguri Apeejay 116 Khobang T.E. L.P. School 1083 Khobang T.E. 117 Khobang T.E L.P. School 1101 Khobang T.E 118 Misimi Kota L.P.School 1074 Misimi Kota 119 Tipuk T.E L.P. School 751 Tipuk T.E 120 Tipuk Tea Garden Staff Club 750 Tipuk T.E 121 Tipuk T.E L.P.School 892 Tipuk T.E 122 Ram.E.Swarlal Hindi M.E. School 848 RaSwarlal 123 Rameswar M.E. School 755 Rameswar 124 Talap Balibazar L.P. School 1022 Talap Balibazar 125 Ram.E.Swarlal Hindi M.E. School 857 RaSwarlal 126 Talap Tea Garden Staff Club 1133 Talap Tea Garden 127 Talap Bagan L.P. School 931 Talap Bagan 128 No.2 Solokhguri L.P. School 743 Solokhguri 129 No.2 Solokhguri L.P. School 664 Solokhguri 130 Saru Dhadum L.P. School 932 Saru Dhadum 131 Bor Dhadum L.P. School 799 Bor Dhadum 132 M.E.Gela L.P. School 1068 Gela 133 M.E.Gela High School 1059 Gela 134 Sankar Tea Garden L.P. School 910 Sankar Tea Garden 135 Ahom Gaon L.P. School 647 Ahom Gaon 136 Dholla Tea Garden L.P. School 951 Dholla Tea Garden 137 Laphang Kola Gaon L.P. School 297 Laphang Kola Gaon 138 Bukapather L.P. School 836 Bukapather 139 Dholla Bazar Hindi High School 601 Dholla Bazar 140 Dhoola Bazar Hindi L.P. School 507 Dholla Bazar 141 Bishonimukh L.P. School 952 Bishonimukh 142 Aroimuria L.P. School 672 Aroimuria 143 Dighal M.E.Cheki L.P. School 645 Dighal Cheki 144 Naborpathar L.P. School 801 Naborpathar 145 Naborpathar L.P. School 717 Naborpathar 146 Lukhrong Gaon L.P. School 939 Lukhrong Gaon 147 Borali Gaon L.P. School 1074 Borali Gaon 148 Borali Gaon L.P. School 501 Borali Gaon 149 No 1 Tezi Gaon L.P. School 654 Tezi Gaon 150 No 1 Tezi Gaon L.P. School 545 Tezi Gaon 151 Upor Uban L.P. School 801 Upor Uban 152 Upor Uban L.P. School 804 Upor Uban 153 No3 Kakapather Kathbasti High. School 1048 Kakapather Kathbasti 154 Kakapather H S School 940 Kakapathar 155 Kakapather H S School 901 Kakapathar 156 Lazum Gaon L.P. School 712 Lajum Gaon 157 Kakapather H S School 703 Kakapather 158 Lachit Borphukan Lp School 774 Lachit Borphukan 159 Chengeli Gaon L.P. School 735 Chengeli Gaon 160 Chengeli Gaon L.P. School 606 Chengeli Gaon 161 Saru Maithong L.P. School 626 Saru Maithong 162 Sarbajanin High School 511 Sarbajanin 163 Mridang Paral.P.. School 894 Mridang Paral 164 7 No. Hahkhati L.P. School 653 Hahkhati 165 Hahkhati High. School 728 Hahkhati 166 Hahkhati High. School 690 Hahkhati 167 Hahkhati Govt. L.P. School 1038 Hahkhati 168 Dirakmukh L.P School 642 Dirakmukh 169 Dirakmukh L.P. School 1057 Dirakmukh 170 Haluapathar L.P. School 719 Haluapathar 171 Kachari Maithong L.P. School 1099 Kachari Maithong 172 Saru M.E.Chai L.P. School 1140 Saru Chai 173 Upar Kuli Gaon L.P. School 1022 Upar Kuli Gaon 174 Kothalguri L.P. School 1164 Kothalguri 175 Bor Mesai L.P. School 374 Bor Mesai 177 Amguri L.P. School 746 Amguri 178 Amguri L.P. School 528 Amguri 179 Bor Dirak High School 969 Bor Dirak 180 Bor Dirak High School 739 Bor Dirak 181 Dirak Maithang Hs School 748 Dirak Maithang 182 Dirak Maithang Hs School 351 Dirak Maithang 183 Upar Laopani L.P. School 1032 Upar Laopani 184 Bhajani L.P. School 854 Bhajani 184 Bhajani L.P. School 854 Bhajani 184 Bhajani L.P. School 854 Bhajani

Assam Assembly Constituencies List:

Here is the list of Assam constituencies where Assam Assembly Election 2021 is proposed. Check where your polling station/booth is?