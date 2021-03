Chabua Polling Booths List, Election & Counting Date & Candidates Contesting from Chabua Constituency Seat

Polling Stations in Chabua Vidhan Sabha, Assam:

Below is a list of all the Polling booths falling under the Chabua Assembly (Vidhan Sabha) Constituency. Given along is the detailed address for each polling booth.



Election/Polling Dates in Chabua: 27 March 2021 | Date of Counting: 02 May 2021

Polling Booth No. Polling Booth Name/Stations Name Total Electors Village/town 1 Dikam Sessa Te L.P. School 602 Dikam Sessa 2 Dikom T.E. Labour Club 497 Dikom 3 Dikam Sesa Te L.P. School 791 Dikam Sesa 4 Dikam Te Staff Club 594 Dikam 5 Pomatoli L.P. School 420 Pomatoli 6 Dikam High School 629 Dikam 7 Nahartoli T.E. Labour Club 715 Nahartoli 8 Dikam High School 409 Dikam 9 Kadomoni Crech 480 Kadomoni 10 Nadua Te L.P. School 552 Nadua 11 Nadua Te Staff Club 441 Nadua 12 Hatigadhoi L.P. School 739 Hatigadhoi 13 Nadua Gohain Gaon L.P. School 840 Nadua Gohain Gaon 14 Tiyanh Jalia L.P. School 944 Tiyanh Jalia 15 Hatiali Asomiya L.P. School 363 Hatiali Asomiya 16 Hatiali Te Club 562 Hatiali 17 Anganwadi Kendra Line No.14 482 18 Hatiali Te School 605 Hatiali 19 Hatiali Te Lp School South, 512 Hatiali 20 Sialkati Te L.P. School 865 Sialkati 21 Sialkati Te Mazdoor Club 612 Sialkati 22 Sialkati Te Mazdoor Club 494 Sialkati 23 Hargobind Rai Bahadur Mv School 280 Hargobind Rai Bahadur 24 Rangamati L.P. School 497 Rangamati 25 Chetia Gaon L.P. School 593 Chetia Gaon 26 Hatiali High School 554 Hatiali 27 Ddr College, Chabua (C.No.1) 737 Chabua 28 Ddr College (C.No.4) 743 29 Deodhai L.P. School 709 Deodhai 30 Aniruddha Dev L.P. School 643 31 Moricha Gaon Koiborta L.P. School 749 Moricha Gaon Koiborta 32 Sri Sarbannada L.P. Schooln 635 33 Hatiali Mv School 967 Hatiali 34 Balijan Kath Gaon L.P. School 623 Balijan Kath Gaon 35 Swahid Gohain Chetia M.E.School 857 Swahid Gohain Chetia 36 North Balijan Te Indian Club 847 North Balijan 37 North Balijan Te Indian Club 607 North Balijan 38 North Balijan T.E. L.P. School 541 North Balijan 39 Pub Nefafu Lp School 797 Pub Nefafu 40 North Balijan L.P. School 637 North Balijan 41 South Balijan L.P. School 861 South Balijan 42 Rongmola Tamulbari L.P. School 300 Rongmola Tamulbari 43 Bindhakata L.P. School C.No.2 275 Bindhakata 44 Dadhia Kuli Gaon L.P. School 1021 Dadhia Kuli Gaon 45 Dadhia Kuli Gaon L.P. School 818 Dadhia Kuli Gaon 46 Miri Gaon L.P. School 541 Miri Gaon 47 Mulukghat Miri Gaon Lp School 422 Mulukghat Miri Gaon 48 Bindhakata H E School 407 Bindhakata 49 Bindhakata Te M.E. School 693 Bindhakata 50 Suhagidevi L.P. School 658 Suhagidevi 51 Kharjan Te L.P. School 843 Kharjan 52 Kharjan Dighalibari Te L.P. School 547 Kharjan Dighalibari 53 Kharjan Te Staff Club 506 Kharjan 54 Kharjan Labour Club 386 Kharjan 55 Bogdung High School 568 Bogdung 56 Bogdung High School 422 Bogdung 57 Bharalua L.P. School 901 Bharalua 58 Borbari Bongali L.P. School 943 Borbari Bongali 59 Dangorchuk L.P. School 471 Dangorchuk 60 Dinjay Te L.P. School 1027 Dinjay 61 Dinjay Te L.P. School 884 Dinjay 62 Betmela Lp School 837 Betmela 63 Chah Bonua Adarsha L.P. School 529 Chah Bonua 64 Jugipathar L.P. School 733 Jugipathar 65 Jerai Mohmara L.P. School 804 Jerai Mohmara 66 Kajikhowa L.P. School 444 Kajikhowa 67 Kajikhowa L.P. School 509 Kajikhowa 68 Nizchabua L.P. School C. No.2 775 Nizchabua 69 Nizchabua L.P. School 859 Nizchabua 70 Asom Vidyapith High School 891 Asom 71 Asom Vidyapith High School 323 Asom 72 Asom Vidyapith L.P. School 672 Asom 73 Asom Vidyapith L.P. School 780 Asom 74 Asom Vidyapith L.P. School 1164 Asom 75 Chabua Ddr College Centre No.2 642 Chabua 76 Chabua Ddr College Centre No.2 649 Chabua 77 Chabua Ddr College Centre No.3 645 Chabua 78 Chabua Te L.P. School 557 Chabua 79 Chabua Te L.P. School 580 Chabua 80 Chabua Te L.P. School 567 Chabua 81 Chabua Te Staff Club 622 Chabua 82 Chabua Pulunga Mv School Centre No. 1 550 Chabua Pulunga 83 Chabua Pulunga Mv School Centre No.2 799 Chabua Pulunga 84 Chabua Pulunga L.P. School 620 Chabua Pulunga 85 Rajabari L.P. School 645 Rajabari 86 Bhardhora L.P. School 770 Bhardhora 87 Gandhia Nahoroni Habichuk L.P. School 902 Gandhia Nahoroni Habichuk 88 Jerai Chakalibharia L.P. School 244 Jerai Chakalibharia 89 Jerai Chakalibharia L.P. School 938 Jerai Chakalibharia 90 Udalguri Te L.P. School 869 Udalguri 91 Baghbari L.P. School 568 Baghbari 92 Dighali Pather Adarsha Hindi Lp School 553 Dighali Pather 93 Bogdung Parishrami L.P. School 602 Bogdung Parishrami 94 Dinjan Te L.P. School 605 Dinjan 95 Dinjan Te Hindi School 916 Dinjan 96 Dinjan Te Hindi School 846 Dinjan 97 Dinjan Te Labour Club 674 Dinjan 98 Dinjoy T.E. Labour Club 581 Dinjoy 99 Khamti Gohali Te L.P. School C. No. 1 689 Khamti Gohali 100 Khamti Gohali Te L.P. School C. No. 2 909 Khamti Gohali 101 Nalani Te L.P. School Centre No.1 547 Nalani 102 Nalani Te L.P. School 491 Nalani 103 Nalani Te L.P. School C.No.2 737 Nalani 104 Panitola Te L.P. School No.1 203 Panitola 105 Panitola Te L.P. School No.2 677 Panitola 106 Panitola T.E. Staff Club 537 Panitola 107 Dipu Line L.P. School 559 Dipu Line 108 Panitola Te Crech House 581 Panitola 109 Panitola Te Labour Club 823 Panitola 110 Chat House Panitola Te. 746 Panitola 111 Panitola Te Staff Club 533 Panitola 112 Panitola High School Centre No.1 915 Panitola 113 Panitola High School Centre No.1 N.A Panitola 114 Panitola Nagaon L.P. School N.A Panitola Nagaon 115 Panitola Nagaon L.P. School 536 Panitola Nagaon 116 Chetia Pathar L.P. School 715 Chetia Pathar 117 Baruahula L. P. School (C. No. 1) 601 Baruahula 118 Baruahula L. P. School (C. No. 2) 593 Baruahula 119 Madhya Balijan L.P. School(2) 462 Madhya Balijan 120 Baruah Hula Mv School 674 Baruah Hula 121 Baruah Hula Mv School 676 Baruah Hula 122 Rang Dhemali Mv School (1E) 921 Rang Dhemali 123 Nunpuria L.P. School 702 Nunpuria 124 Nunpuria Sesamukh Parthamik Vidyalaya 683 Nunpuria 125 Nunpuria L.P. School 584 Nunpuria 126 Nunpuria Sesamukh Parthamik Vidyalaya 572 Nunpuria 127 Dimaruguria L.P. School 954 Dimaruguria 128 Dimaruguria L.P. School 473 Dimaruguria 129 Kurkurekhowa L.P. 701 Kurkurekhowa 130 Kaansuk L.P. School (1E) 606 Kaansuk 131 Kaanchuk L.P. School 618 Kaanchuk 132 Kaansuk L.P. School (Centre No.2) 458 Kaansuk 133 Kadamoni L.P. School (Centre No.1) 614 Kadamoni 134 Kadamoni L.P. School 533 Kadamoni 135 Hijuguri Rly. High School Centre No.1 974 Hijuguri 136 Raiay Asomia L.P. School 1105 Raiay Asomia 137 Raiay Asomia L.P. School (C. No. 3) 911 Raiay Asomia 138 Hijuguri Rly. High School Centre No.2 586 Hijuguri 139 Hijuguri Asomia L.P. School 841 Hijuguri Asomia 140 Ukanimuria L.P. School 663 Ukanimuria 141 Dihingia L.P. School 701 Dihingia 142 Nakhrai Te L.P. School 784 Nakhrai 143 Nakhrai Te L.P. School (C.No.1 South) 656 Nakhrai 144 Nakhrai Te Staff Club 620 Nakhrai 145 Nakhrai L.P. School 894 Nakhrai 146 Bojaltoli Te L.P. School 849 Bojaltoli 147 Padumoni Sewa Kendra L.P.School 395 Padumoni 148 Anganwadi Centre, Padumoni Te 864 Padumoni 149 Guijan M.E. School Centre No. 1 668 Guijan 150 Guijan High School 658 Guijan 151 Guijan M.E. School Centre No.2 514 Guijan 152 Guijan High School 565 Guijan 153 Guijan L.P. School 835 Guijan 154 Guijan High School 769 Guijan 155 Guijan L.P. School 273 Guijan 156 Limbuguri T.E. L.P. School 388 Limbuguri 157 Limbuguri Lp School 606 Limbuguri 158 Limbuguri Lp School 807 Limbuguri 159 Gatong Gaon L.P. School 940 Gatong Gaon 160 Rangagora Te L.P. School 671 Rangagora 161 Rangagora Te Club 730 Rangagora 162 Natun Rongagora L.P. School 824 Natun Rongagora 163 Dhelaghat Te L.P. School 456 Dhelaghat 164 Dhelaghat Te L.P. School 804 Dhelaghat 165 Gelapukhuri Te L.P. School 704 Gelapukhuri 166 Gelapukhuri Te L.P. School 672 Gelapukhuri 167 Gelapukhuri Sankardev L.P. School (C.No.1) 969 Gelapukhuri 168 Gelapukhuri Sankardev L.P. School (C.No.2) 919 Gelapukhuri 169 Chandmari Te Recreation Centre 772 Chandmari 170 Borguri L.P. School C. No. 1(A) 408 Borguri 171 Borguri L.P. School C. No. 1(B) 642 Borguri 172 Borguri L.P. School C. No. 2 712 Borguri 173 Betarpukhuri Lp School Centre No. A, 680 Betarpukhuri 174 Bator Pukhuri L.P. School 618 Bator Pukhuri 175 Bojaltoli Lp School East, 662 Bojaltoli 176 Bojaltoli Lp School West, 510 Bojaltoli 177 Kachujan Te L.P. School 723 Kachujan 178 Bordoloi Nagar High School 803 Bordoloi Nagar 179 Bordoloi Nagar High School 939 Bordoloi Nagar 180 Pensioner Bhawan 733 181 Ahukhat L.P. School 739 Ahukhat 182 Chandmari Bonua L.P. School 512 Chandmari Bonua 183 Ahukhat L.P. School 594 Ahukhat 184 Chandmari Bonua L.P. School 414 Chandmari Bonua 185 Hukan Pukhuri Te L.P. School 675 Hukan Pukhuri 186 Hukan Pukhuri Te L.P. School 548 Hukan Pukhuri 187 Laika Rigbi L.P. School (C.No.1) 812 Laika Rigbi 188 Laika Rigbi L.P. School (C.No.2) 830 Laika Rigbi

